NIIIZAWA SAKE BREWERY ยกตำนานสาเกระดับโลกสู่กรุงเทพฯ เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่าน Press Event และ Sake Masterclass

28 มกราคม 2569, กรุงเทพฯ Niizawa Sake Brewery โรงผลิตสาเกระดับตำนานจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลระดับโลกมากมาย จัดงาน Exclusive Press Event และ Sake Masterclass เพื่อเปิดตัวและแนะนำสาเกคุณภาพระดับพรีเมียมสู่สื่อมวลชนไทย พร้อมถ่ายทอดปรัชญาการผลิตสาเกที่มุ่งเน้นการเป็น The Ultimate Food Pairing Sake ณ ห้องอาหาร Tahona Bangkok โรงแรม InterContinental Sukhumvit Bangkok
ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Iwao Niizawa (อิวาโอะ นีซาวะ) เจ้าของและผู้ผลิตสาเกแห่ง Niizawa Sake Brewery เดินทางมาแบ่งปันเรื่องราว แนวคิด และปรัชญาการทำสาเกด้วยตนเอง โดยแบรนด์ Niizawa ยึดมั่นในแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง คือ การทำสาเกให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน สาเกในวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน และสาเกในวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ เพื่อให้ได้สาเกที่สมดุล ละเมียดละไม และเหมาะสำหรับการดื่มคู่อาหารอย่างแท้จริง
ในปัจจุบันโรงงานผลิตสาเกนีซาวะได้ตอกย้ำชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตสาเกชั้นนำของโลก ด้วยการได้รับรางวัล “The Sake Brewer of the Year” จากเวที International Wine Challenge (IWC) ณ กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นการแข่งขันไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงการครองอันดับ 1 จากWorld Sake Brewery Ranking ต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน
คุณจักรกฤต เบเนเดทตี้ (คุณแม็กซ์)กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตาเลเซียเทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Niizawa Sake Brewery เป็นสาเกที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถดื่มคู่กับอาหารได้หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะอาหารญี่ปุ่นเท่านั้น งานในวันนี้จึงตั้งใจนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ให้เห็นว่าสาเกสามารถเข้ากับอาหารไทยได้อย่างลงตัว สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งเน้นการเป็นสาเกสำหรับการดื่มคู่อาหารอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน Italasia ก็ยังคงเดินหน้าคัดสรรและนำเข้าสินค้าคุณภาพ ทั้งสาเก ไวน์ และสุรา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่อง”
ไฮไลต์ของงาน คือการเปิดประสบการณ์การลิ้มลองสาเกจาก NiizawaSake Brewery ถึง 5 ชนิดที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ได้แก่ Atagonomatsu Sparkling, Hakurakusei Tokubetsu Junmai, Hakurakusei Junmai Ginjo, Hakurakusei Junmai Daiginjoและ Zankyo Super 7 ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ในด้านความบริสุทธิ์ ความสมดุล และรสชาติที่เหมาะกับการดื่มร่วมกับอาหาร
นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่สาเกกับอาหารไทยรสจัดในสไตล์ร่วมสมัย เช่น Pork Tartare Northern Spice (ทาร์ทาร์หมู), Chu Chee Seasonal Local Fish (ฉู่ฉี่ปลา) และ Grilled Tiger Prawn Spicy & Sour (กุ้งลายเสือย่าง) เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นว่าสาเกสามารถเข้ากับอาหารไทยได้อย่างกลมกลืน และสร้างรสสัมผัสที่แตกต่างจากประสบการณ์การดื่มแบบเดิม
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Niizawa Sake Brewery และ บริษัท อิตาเลเซียเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในการสื่อสารตัวตนและแนวคิดของสาเกระดับโลกสู่ตลาดประเทศไทย พร้อมตอกย้ำบทบาทของบริษัท อิตาเลเซียเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Italasia) ในฐานะผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสาเก ไวน์ และสุราคุณภาพจากทั่วโลก สะท้อนมุมมองว่าสาเกไม่ใช่เพียงเครื่องดื่ม แต่คือประสบการณ์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม รสนิยม และไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารได้อย่างร่วมสมัย