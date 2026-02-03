“กัน จอมพลัง” แฉขอทานเขมรเหลี่ยมจัด ปลอมตัวเป็นมุสลิมหลอกเงินต่างชาติกลางสุขุมวิท

เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” เปิดโปงขอทานเขมรปลอมเป็นมุสลิมหลอกเงินต่างชาติย่านสุขุมวิท เผยจับมาแล้ว 3 รอบแต่ยังมุดช่องทางธรรมชาติกลับมาที่เดิม จี้รัฐเร่งสร้างรั้วชายแดนด่วน
วันนี้ (3 ก.พ.) เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” โพสต์เปิดโปงขบวนการขอทานข้ามชาติ พบขอทานเขมรปลอมตัวโดยแต่งกายเลียนแบบเป็นชาวมุสลิมอยู่กลางสุขุมวิท ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสร้างความเสื่อมเสียต่อศาสนา
ทางเพจระบุข้อความว่า “ผมเจอคนเขมรปลอมตัวเป็นคนไทยมุสลิมนั่งขอทานที่สุขุมวิทเพื่อเรียกร้องความสงสารและขอเงินคนต่างชาติที่ผ่านไปผ่านมา และไม่ให้คนรู้ว่าเป็นคนเขมรมานั่งขอเงิน เหลี่ยมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ครับ แต่ความเห็นแก่ตัวยังเหมือนเดิม คนไทยหรือคนมุสลิมจะถูกต่างชาติมองแย่ยังไงไม่สน
แล้วพอถอดผ้ามานี่ไม่น่าเชื่อ ทีมผมเคยพาตำรวจมาจับหญิงคนนี้แล้วถึง 3 ครั้ง ในช่วงที่ด่านปิดพอถึงเขมรก็ลักลอบกลับเข้ามาฝั่งสระแก้วแล้วเดินทางต่อเข้ากรุงเทพฯ ทันที ผมว่าเราต้องรีบสร้างรั้วริมชายแดนได้แล้วจะได้จบๆ“