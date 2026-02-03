ธรรมชาติยังงดงาม!! พบ “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวนหายาก ปรากฏตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพ "เลียงผา" สัตว์ป่าสงวนหายาก ปรากฏตัวบริเวณซอกหน้าผาใกล้กับน้ำตกร้าง เขาเจ็ดยอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่
วันนี้ (3 ก.พ.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เผยภาพ "เลียงผา" สัตว์ป่าสงวนหายาก ปรากฏตัวบริเวณน้ำตกร้าง เขาเจ็ดยอด
โดยทางเพจรายงานว่า “นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพและพบเห็น "เลียงผา" หรือ "กูรำ" สัตว์ป่าสงวนหายากของประเทศไทย ออกมาปรากฏตัวบริเวณซอกหน้าผาใกล้กับน้ำตกร้าง เขาเจ็ดยอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
เลียงผาที่พบในครั้งนี้เป็นเพศผู้โตเต็มวัย มีน้ำหนักประมาณ 60-70 กิโลกรัม สูงประมาณ 1 เมตร กำลังเดินหากินบริเวณเส้นทางน้ำตกร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่สงบและห่างไกลจากการรบกวนของมนุษย์ ถือเป็นการพบเห็นที่หาได้ยากยิ่ง เนื่องจากเลียงผาเป็นสัตว์ที่มีนิสัยระแวงภัยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงยาก
เลียงผา หรือที่ชาวภาคใต้เรียกว่า "กูรำ" เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย มีถิ่นอาศัยตามป่าดิบเขา ป่าผาหิน และภูเขาสูง กระจายพันธุ์ตามแนวเทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคใต้
เลียงผาเป็นสัตว์กินพืช มีอาหารหลักคือใบไม้ ยอดอ่อน และหญ้าต่างๆ ด้วยนิสัยที่ระแวงภัยและอาศัยในพื้นที่สูงชันที่มนุษย์เข้าถึงยาก ทำให้การพบเห็นเลียงผาในธรรมชาติถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กล่าวว่า การพบเห็นเลียงผาในครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ และเป็นผลสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ดีว่าพื้นที่ป่ายังคงความเหมาะสมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ป่า หากพบเห็นสัตว์ป่า ให้ปฏิบัติดังนี้ ให้เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย อย่าเข้าใกล้หรือพยายามสัมผัสสัตว์ป่า ไม่ทำเสียงดังหรือเคลื่อนไหวกะทันหัน เพื่อไม่รบกวนสัตว์ รวมถึงไม่ให้อาหาร เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าเคยชินกับมนุษย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากพบเห็นสัตว์ป่าหายากหรือพฤติกรรมผิดปกติ
"การไม่รบกวนคือการช่วยให้สัตว์ป่าปลอดภัย และเราก็ปลอดภัยเช่นกัน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต" นายสัจรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย”