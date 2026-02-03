ที่แท้เป็น “อีกา”! จิกใบแนะนำตัวผู้สมัคร สส.พรรคส้ม-พท.หลุดหาย ไม่ใช่โดนกลั่นแกล้ง

จากกรณีที่เอกสารแนะนำตัว น.ส.ปินดา ปุโรทกานนท์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน หมายเลข 2 และนายประพัฒน์ ปานยิ้ม ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เขต 1 เพชรบุรี หมายเลข 4 หายไปจากกระดานรายชื่อผู้สมัคร สส.ที่ตั้งอยู่หน้า หน่วยเลือกตั้งวัดลาด ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี จนเกิดการตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นั้น
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ "Shell Shayowan"ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณวัดลาดมาเผยแพร่ พบว่าสาเหตุที่เอกสารหลุดหายไปนั้นเป็นเพราะกาบินมาจิกและคาบจนเอกสารหลุดหายไป ไม่ได้เกิดจากการกระทำของคนแต่อย่างใด