ไอ.ซี.ซี. ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมสื่อสารองค์กร ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเราขอ” ซึ่งเป็นปฏิทินที่พนักงานในบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ให้แก่สำนักงานเขตยานนาวา เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ และส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยมีนายอิทธิพล อิงประสาร ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Purpose) ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “นำความมั่นใจให้ทุกชีวิต” ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าคุณค่าที่แท้จริงของการให้ คือ การมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน