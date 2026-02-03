หมอแล็บแชร์ว่อน! น้ำเสียทะลักหาดจอมเทียน เมืองพัทยาสั่งระงับด่วน หลังนักท่องเที่ยวโพสต์ขอความช่วยเหลือ

พัทยาฉาวอีก! ฝรั่งทนไม่ไหวโพสต์แฉวินาทีบริษัทมักง่าย สูบน้ำเสียดำปี๋ปล่อยลงทะเลหาดจอมเทียนหน้าตาเฉย ทำน้ำกลายเป็นสีดำต่อหน้านักท่องเที่ยว ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ไม่นิ่งนอนใจ บุกตรวจสอบทันที พบเป็นฝีมือผู้รับเหมาปรับภูมิทัศน์ อ้างน้ำเต็มท่อเลยสูบทิ้ง ล่าสุดสั่งฟันแจ้งความดำเนินคดีแล้ว!
วันนี้ (3 ก.พ.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เผยภาพจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถ่ายภาพรถบริษัทแห่งหนึ่งกำลังปล่อยน้ำเสียลงทะเลชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ทางเพจระบุข้อความว่า "ฝรั่งทนไม่ไหว โพสต์เฟซขอให้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วย!!! เพราะมีบริษัทของไทยปล่อยน้ำเสียลงทะเลต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยว ทำให้น้ำทะเลชายหาดจอมเทียนกลายเป็นสีดำ
“เกิดขึ้นอีกแล้ววันนี้ น่าเสียดายที่ไม่มีใครใส่ใจสิ่งแวดล้อมเลย มลพิษ บริเวณใกล้พื้นที่ที่มีคนว่ายน้ำ…ชายหาดจอมเทียน หน้าโรงแรม D Varee ขอความกรุณาช่วยแชร์ต่อให้ถึงผู้ที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้”
ล่าสุด “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ชี้แจงว่า “จากกรณีมีรายงานการปล่อยน้ำสีดำลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณชายหาดจอมเทียน ซอยจอมเทียน 14 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จากการตรวจสอบพบว่าขณะบริษัทผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน มีน้ำทิ้งสะสมในระบบท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คนงานจึงได้สูบน้ำดังกล่าวระบายลงทะเลโดยตรง ส่งผลให้เกิดภาพน้ำทะเลเปลี่ยนสีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งระงับการกระทำดังกล่าวโดยเร่งด่วน จนสภาพสีของน้ำทะเลอยู่ในสภาวะปกติ และได้ประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกลงตรวจสอบคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างละเอียด
ทั้งนี้ ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้จัดการโครงการฯ พบมูลเหตุแห่งการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย ร้องทุกข์กล่าวโทษ ฐานปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันเดินหน้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน หากพบเห็นการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อทะเลและชายฝั่ง สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน"