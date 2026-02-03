ติ่งส้มเกือบดิ้น! ดราม่าใบผู้สมัครหายที่เพชรบุรี ที่แท้ "อีกา" คาบใบผู้สมัครทิ้ง

คดีพลิกยิ่งกว่าละคร! จากดราม่าร้อนระอุเมืองเพชร เมื่อ 'ติ่งส้ม' แห่แชร์เหตุใบแนะนำตัวผู้สมัคร พรรคประชาชนหายวับที่หน่วยวัดลาด จนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่นว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่? แต่เปิดกล้องวงจรปิดเช็กตัวการชัดๆ งานนี้มีหน้าเหวอ เพราะ 'มือมืด' ที่ฉีกใบผู้สมัครไม่ใช่คน แต่เป็น 'อีกา' ตัวแสบที่โฉบมาคาบไปดื้อๆ กลายเป็นเรื่องโอละพ่อรับวันเลือกตั้ง
เดือดร้อนกันใหญ่ หลังติ่งส้มเมืองเพชรรายงานเหตุความไม่โปร่งใสในพื้นที่ เขต 1 จ.เพชรบุรี ณ หน่วยเลือกตั้งวัดลาด โดยพบว่าใบแนะนำตัวผู้สมัคร เบอร์ 2 นายปินดา ปุโรทกานนท์ (พรรคประชาชน) หายไปจากการถูกฉีกทำลายจนเกิดการตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนั้น
สุดท้าายเมื่อตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Shell Shayowan" ที่ได้นำมาเปิดเผยพบว่า สาเหตุที่เอกสารหลุดหายไปไม่ได้เกิดจากการกระทำของบุคคล แต่เป็นฝีมือของ "กา" ที่เป็นตัวการคาบหรือจิกเอกสารจนหลุดหายไป กลายเป็นเรื่อง "โอละพ่อ" ที่จบลงด้วยหลักฐานชัดเจน