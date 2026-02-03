"อานนท์" แซะเจ็บ! จี้ "ซีเค" ต้องกล้าหาญเหมือน "กางเกงใน CK" หลังลบโพสต์ปมยายรับเงินซื้อเสียง

หลัง 'ซีเค' CEO Fastwork โพสต์แฉยายรับเงินซื้อเสียง 2,000 บาท แต่จู่ๆ ลบโพสต์ทิ้งดื้อๆ ทั้งที่มีคนแนะให้แจ้งความ งานนี้ 'ดร.อานนท์' ไม่ปล่อยผ่าน ออกโรงแซะเจ็บ จี้ให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เหมือน 'กางเกงใน CK' ที่ตรงไปตรงมา ไม่โกหก!
จากกรณี ก่อนหน้านี้ เพจ "CK Cheong, CPA" ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์ ได้โพสต์ข้อความ คุณยายของตนเองรับเงินซื้อเสียงจำนวน 2 พันบาท ด้านเพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ได้เข้ามาแนะนำว่าให้พาคุณยายไปแจ้งความตำรวจและ กกต. เพื่อดำเนินคดีซื้อเสียงเป็นตัวอย่างให้สังคม เพราะมีทั้ง พยาน หลักฐานครบ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด พบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปจากหน้าเพจของ CEO คนดังแล้ว
ทั้งนี้ ด้าน ดร.นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ไม่เห็นมีนักการเมืองคนไหนกล้ามาขอซื้อเสียงอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์เลยครับ
ถ้ามาผมจัดการอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอน
CK ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมให้เท่ากางเกงใน CK Calvin Klein นะครับ คือ กางเกงใน CK ตรงไปตรงมาไม่โกหก ถ้าคนใส่หุ่นห่วย ต่อให้ใส่ CK ก็จะดูห่วยเหมือนเดิมแหละครับ
จงกล้าหาญอย่างกางเกงใน CK นะครับ"