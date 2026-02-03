วิจารณ์สนั่น! เพจดังแฉคลิปรถบรรทุกเท "น้ำสีดำ" ลงหลุมทรายริมหาดจอมเทียน หวั่นทำลายสิ่งแวดล้อม-ไล่นักท่องเที่ยว

โซเชียลเดือด! คลิปว่อนรถบรรทุกเท 'น้ำสีดำ' ลงหาดจอมเทียน พัทยา จ่อลงทะเล ชาวเน็ตจวกยับทำลายธรรมชาติ-ไล่นักท่องเที่ยว วอนเร่งตรวจสอบด่วน
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันที โดยเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เพจ "CSI LA" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวเน็ตและชาวพัทยาต่างตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่จะตามมา
โดยคลิปดังกล่าว เผยให้เห็นภาพรถบรรทุกสีเหลืองคันหนึ่งกำลังทำการปล่อยของเหลวสีดำคล้ำลงในหลุมทรายขนาดใหญ่ที่ถูกขุดเตรียมไว้ บริเวณริมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ซึ่งจุดที่ปล่อยน้ำเสียนั้นอยู่ห่างจากน้ำทะเลเพียงไม่กี่เมตร
ทางเพจ CSI LA ได้ระบุข้อความประกอบคลิปว่า "ภาพนี้ถูกถ่ายได้ที่แถวหาดจอมเทียน พัทยา การกระทำแบบนี้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและนักท่องเที่ยวโดยตรง"
ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างชัดเจน รวมถึงอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
ทั้งนี้ ชาวเน็ตและประชาชนในพื้นที่ต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยา หรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าของเหลวสีดำดังกล่าวคืออะไร เป็นน้ำเสียหรือไม่ และดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย