"ชูวิทย์" แฉยับ! ทีมส้มประกันสังคม "นางฟ้าจำแลง" ปากบอกเห็นใจแต่ลงมติขึ้นเงินสมทบเอง

"ชูวิทย์" เปิดศึกเขย่าพรรคส้ม! แฉพฤติกรรม "นางฟ้าจำแลง" ปั่นกระแสเอาดีเข้าตัว ชี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียว ปากปราศรัยเห็นใจผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่เบื้องหลัง 6 บอร์ดสายส้มดันลงมติเห็นชอบขึ้นเบี้ยประกันเองกับมือ พร้อมจี้ถามปมนโยบายดันแรงงานต่างด้าวนั่งบอร์ด ใครกันแน่ที่กำลังโกหกประชาชน?
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกล่าวหาทีม "ประกันสังคมก้าวหน้า" (ที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคประชาชน) มีพฤติกรรม "พูดความจริงไม่หมด" เพื่อหาเสียง ทั้งนี้ นายชูวิทย์ มองว่าพรรคใช้เทคนิค "นางฟ้าจำแลง" คือพูดเฉพาะส่วนที่ดูดีเพื่อดึงคะแนนเสียง (เอาดีเข้าตัว) แต่ปกปิดการกระทำในบอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของประชาชน และตั้งคำถามถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาแรงงาน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"”ประกันสังคม“
นางฟ้าจำแลง ใครโกหกผู้ประกันตน?
ตามนโยบายของ “ประกันสังคมก้าวหน้า” ทีมของพรรคประชาชน ที่มีระบุในข้อ 14 ว่า
“ปรับเงื่อนไขการรับบำนาญ-บำเหน็จของแรงงานข้ามชาติเข้ากับสภาพการทำงาน รวมทั้งปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคม“
ถึงขนาดจะให้แรงงานข้ามชาติ “ลาว พม่า เขมร” เข้ามานั่งในบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่า
ต่างด้าวทำงานจ่ายเงินประกันสังคมเหมือนกัน
ถ้าจะเอากันถึงขนาดนั้นก็ควรให้ไอซ์ปราศรัยให้คนฟังทราบด้วยว่า
"คนต่างด้าวจ่ายเงินทุกเดือน 750 บาท เท่ากับคนไทย ก็ต้องมีสิทธินั่งในบอร์ดประกันสังคมใช่ไหมคุณพี่"
แต่เมื่อถามเรื่องนี้เข้าจริงๆ กลับปัดเป๋กันพัลวันว่า "ไม่มี ไม่เคยพูด"
ทั้งที่ปรากฏชัดเป็น “นโยบาย” ข้อ 14 ชัดเจน
พรรคส้มมักไม่รับผิด แต่รับชอบอย่างเดียว
ส่วนเรื่องขึ้นเบี้ยประกันจาก 750 เป็น 875 บาท
นี่เป็นเอกสารรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า
บอร์ดประกันสังคมมี "ทีมประกันสังคมก้าวหน้า" ของพรรคส้มอยู่ในบอร์ดฝั่งตัวแทนผู้ประกันตนถึง 6 คน จาก 7 คน คือ
1. รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษตี
2. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์
3. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน
4. นายคิววงศ์ สุขทวี
5. นายชลิต รัษฐปานะ
6. นางลักษมี สุวรรณภักตี
และทั้งหมดลงมติ “เห็นชอบ” ให้ขึ้นเบี้ยประกันตน
ไอซ์นำเรื่องนี้มาหาเสียงกับ ”ผู้ประกันตน” จำนวน 20 กว่าล้านคน เสียงแจ้วๆ ว่า
"คุณพี่เสียเงินทุกเดือน 750 บาทให้ประกันสังคม เงินนี้เอาไปกินอาหารมื้อดีๆ ได้ แล้วนี่จะขึ้นอีก 125 บาท เป็น 875 บาทต่อเดือน"
ไอซ์พูดความจริงแค่ในส่วนที่คนถูกหักเงินประกันสังคมอยากได้ยินได้ฟังเท่านั้น
ส่วนความจริงที่เหลือคือบอร์ดที่เป็นคนของพรรคส้ม 6 คน ลงมติ “เห็นชอบ” กลับไม่พูดถึง
บรรดาคนฟังคิดว่าไอซ์เป็น "นางฟ้าเสียงแจ๋ว" มาโปรด
หากจะบอกให้ “ผู้ประกันตน” 20 กว่าล้านคนฟังข้อเท็จจริงต้องเพิ่มด้วยว่า
”คุณพี่จ่าย 750 บาทต่อเดือนอยู่ แต่เดี๋ยวคุณพี่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็น 875 บาทต่อเดือน เพราะพรรคส้มของเราเอง”
แล้วดูว่าผู้ประกันตนที่นั่งฟังจะเห็นดีเห็นงามด้วยไหม?
ความจริงที่ชัดแจ้งนี้เป็นฝีมือของทีมประกันสังคมก้าวหน้าของพรรคส้มที่ลงมติขึ้นเงินอีก 125 บาท
แต่พรรคส้มกลับเอามาโจมตีเพื่อคะแนนเสียงของตัวเอง
ผู้ประกันตน หรือคนที่ไปฟังปากอ้าตาลอยมองเห็นอนาคตหรือยัง!?
ใครพูดความจริงแค่ครึ่งเดียว?
มีโอกาสเป็นรัฐบาลไปนั่งกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาประกันสังคมก็ไม่ยอมเป็น แต่เที่ยวคร่ำครวญว่า
“เขาไม่ให้เราเป็น เพราะกลัวอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลง”
แต่เบื้องหลังกลับปั่นกระแสเอาดีเข้าตัวเพื่อหาคะแนนเสียง
ทำตัวเป็น "นางฟ้าจำแลง" ที่มาเล่านิทานดีๆ ให้ฟังก่อนนอน
ก่อนที่จะตื่นมาพบกับความจริงว่า เราแค่ฝันไป"