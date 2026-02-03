ทบ.โต้คลิปเสียงอ้างหาก ปชน.เป็นรัฐบาลจะเกิดรัฐประหาร ยันไม่ใช่จุดยืนกองทัพ ย้ำทหารเป็นกลาง หนุนกำลังพลใช้สิทธิสุจริต

ทบ.แจงคลิปสนทนาการเมืองอ้างหากพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลจะเกิดการยึดอำนาจ ยันไม่ใช่จุดยืนหรือท่าทีของกองทัพ เป็นความเห็นส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพ ย้ำทหารเป็นกลางทางการเมือง หนุนกำลังพลร่วมใช้สิทธิอย่างสุจริต
วันที่ 2 ก.พ.2569 พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายบุคคลทางการเมืองกล่าวอ้างว่า หากพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลจะเกิดการยึดอำนาจนั้น คลิปเสียงดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ และไม่ใช่ท่าทีหรือจุดยืนของกองทัพบกแต่อย่างใด ซึ่งจากการฟังในเบื้องต้น ลักษณะของเสียงในคลิปคล้ายเป็นการสนทนาในประเด็นทางการเมือง ซึ่งการกล่าวอ้างบางส่วนอาจเป็นความคิดเห็นในระดับบุคคล และผู้ที่ปรากฏในบทสนทนาไม่ได้เป็นผู้แทนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพบกโดยตรง ส่งผลให้เนื้อหาบางประเด็นยังขาดความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ในช่วงห้วงการเลือกตั้ง กองทัพบกขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังและติดตามข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
โฆษกกองทัพบกยืนยันว่า ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในช่วงการเลือกตั้ง หน่วยทหารทุกระดับจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง และจะมุ่งสนับสนุนให้กำลังพลในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย ในฐานะประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ