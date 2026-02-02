ทอ.โชว์ศักยภาพ M Solar-X โดรนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน

ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศ น้ำพอง โชว์ศักยภาพ “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2569 กองทัพอากาศ โดยศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ได้จัดการฝึกอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์แบบปีกตรึง รุ่น M Solar-X โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกจำนวน 4 นาย ผ่านการทดสอบการบินปล่อยเดี่ยว (SOLO Flight) และการฝึกปฏิบัติภารกิจขั้นต้น ตามมาตรฐานที่กองทัพอากาศกำหนด
การฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ระบบอากาศยาน และกระบวนการปฏิบัติการของ M Solar-X ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ถูกพัฒนาเพื่อรองรับภารกิจด้านการข่าว การเฝ้าตรวจพื้นที่ และการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยการฝึกครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับของประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนในระยะยาว