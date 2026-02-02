“พ่อเลี้ยงเจ” จวกยับ! คลิปโหนสถาบันหาเสียง ดึงฟ้าลงต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อน ถามทหารพระราชารับได้หรือไม่

กลายเป็นประเด็นร้อนการเมืองไทย! "พ่อเลี้ยงเจ" เปิดคลิปเสียงชำแหละขบวนการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อกวาดต้อนคะแนนเสียง เผยเนื้อหาอ้าง "นายใหญ่" หนุนพรรคสีน้ำเงิน-กีดกันพรรคคู่แข่ง พร้อมแฉแผนใช้กลไกมหาดไทยโยกย้ายข้าราชการเตรียมรับการเลือกตั้ง ขณะที่ตัวเต็งเจ้าของเสียงยังปฏิเสธ ด้าน "อนุทิน" รับเสียงคล้ายแต่ขอเช็กก่อน
วันนี้ (2 ก.พ.) จากกรณีการเผยแพร่คลิปเสียงปริศนาผ่านช่อง "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ล่าสุด "พ่อเลี้ยงเจ" ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง โดยระบุว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการ "ดึงฟ้าลงมาต่ำ" และเป็นการกระทำที่น่าเกลียดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ในคลิปเสียงดังกล่าว มีลักษณะเป็นการสนทนาของบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย โดยมีการกล่าวอ้างถึงสถาบันฯ ในลักษณะที่ว่า "ท่านเลือกพรรคสีน้ำเงิน ไม่เอาพรรคสีแดง" และยังมีการข่มขู่ถึงประเด็นการรัฐประหารหากพรรคสีส้มได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ผู้พูดในคลิปยังอ้างว่าตนเองมีอำนาจภายในกระทรวงมหาดไทย โดยสามารถสั่งการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ยกเว้นเพียงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมฐานอำนาจรองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง
"พ่อเลี้ยงเจ" ตั้งข้อสังเกตว่า คลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญของกลุ่มที่เรียกว่า "โหลนเจ้า" หรือกลุ่มที่หาประโยชน์ใส่ตัวโดยการแอบอ้างสถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างไลน์ราชเลขาธิการเพื่อกดดันกลุ่มผู้สมัคร สว. หรือการนำไปอ้างกับกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงจริยธรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ที่แอบอ้างปกป้องสถาบันฯ แต่กลับมีพฤติกรรมพัวพันกับธุรกิจสีเทาและการทุจริต
อย่างไรก็ตาม ต่อกรณีดังกล่าว นายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (โควตาพรรคภูมิใจไทย) ซึ่งถูกพาดพิงว่าเป็นเจ้าของเสียง ได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงของตน ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่าแม้เสียงจะมีความคล้ายคลึงแต่ยังไม่ปักใจเชื่อ และบางส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการใช้เทคโนโลยี AI ในการปลอมแปลงเสียงเพื่อหวังผลทำลายล้างทางการเมือง
ทั้งนี้ "พ่อเลี้ยงเจ" ได้ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องไปยัง "ทหารพระราชา" และประชาชน ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของนักการเมืองกลุ่มนี้ ว่ายอมรับได้หรือไม่ พร้อมเตือนว่าการใช้อำนาจรัฐและสถาบันฯ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และจะนำมาซึ่งความวุ่นวายของบ้านเมืองในอนาคต