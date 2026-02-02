ทาสแมวเศร้า! "น้องไข่ขาวลูกแมร๊" เจ้าเหมียวอินฟลูฯ ชื่อดัง กลับดาวแมวอย่างสงบ

น้องไข่ขาว แมวอินฟลูฯชื่อดังในโลกออนไลน์ ที่ล่าสุดทางเพจ “ไข่ขาวลูกแมร๊“ แจ้งข่าวเศร้า น้องไข่ขาวกลับดาวแมวอย่างสงบแล้ว ด้านเจ้าของขอเวลาทำใจก่อนชี้แจงสาเหตุ
วันนี้ (2 ก.พ.) เพจ “ไข่ขาวลูกแมร๊“ หรือ น้องไข่ขาว แมวอินฟลูฯชื่อดังในโลกออนไลน์ ที่ล่าสุดทางเพจแจ้งข่าวเศร้าน้องไข่ขาวกลับดาวแมวแล้ว โดยระบุข้อความว่า “ไข่ขาวจากเราไปอย่างสงบแล้วนะคะ 02/02/69 ไข่ขาวทิ้งแมร๊ไปอยู่ดาวแมวแล้ว น่าจะกลับไปเอาของเล่น เดี๋ยวไข่ขาวก็กลับมา ปล.ยังไม่พร้อมคุยหรือตอบคำถามใดๆนะคะ ถ้าจิตใจพลอยดีขึ้นพลอยจะรีบกลับมา“
อย่างไรก็ตาม มีแฟนคลับ “น้องไข่ขาว” แห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก ไข่ข่าวคือแมวตัวแรกที่ผมติดตาม ติดตามตั้งแต่อยู่ใต้คอนโดจนเกือบถูกเอาไปปล่อย , ตกใจมาก ไข่ขาวคือแมวตัวแรกที่ติดตาม ไปวิ่งเล่นบนดาวแมวนะลูก , ติดตามตั้งแต่ไข่ขาววิ่งข้ามลานจอดรถมาหาอิแม่ จนถึงพี่ยามจับใส่ตระกร้าไว้ให้แมร่… จนวันนี้ ขอให้ไข่ขาวไปสู่ภพภูมิที่ดีนะ