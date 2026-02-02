หยุดใช้ความรู้สึกตัดสิน! "ดร.ธนชาติ" ยันผลสอบวินัย 'หมอสุภัทร' ไม่ซับซ้อน พบพิรุธจัดซื้อทำรัฐเสียเปรียบ

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กูรูไอทีชื่อดัง โพสต์สะกิดสังคมหยุดใช้ความรู้สึกตัดสินเคส 'หมอสุภัทร' หลังอ่านผลสอบวินัยร้ายแรงฉบับเต็ม ชี้ชัดพบความบกพร่องต่อหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการนำของเอกชนมาใช้ก่อนแล้วทำเรื่องซื้อย้อนหลัง ซึ่งเสี่ยงทำให้รัฐเสียเปรียบ ย้ำต่อให้เจตนาดีแต่ระเบียบต้องมาก่อน ท้าชาวเน็ตถอดอคติแล้วอ่านเอกสารให้จบก่อนสรุปเอาเอง
วันนี้ (2 ก.พ.) ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและดิจิทัลชื่อดังของประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Thanachart Numnonda" ออกมาแสดงความคิดเห็นจี้สังคมหยุดใช้ดราม่าตัดสินเคส ‘หมอสุภัทร’ แนะอ่านเอกสารสอบวินัยให้ครบ ชี้ชัดมีความบกพร่องต่อหน้าที่จริงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ได้อ่านสรุปผลการสอบวินัยร้ายแรง ‘หมอสุภัทร’ ฉบับเต็ม แล้วก็แปลกใจที่หลายๆคน ไม่่ได้เข้าไปอ่านแต่มาสรุปเอาเอง ในหลายๆประเด็นสรุปด้วยอคติ และความรู้สึก จริงๆตีความข้อสรุปง่ายไม่ซับซ้อน แต่เริ่มต้นต้องถอดอคติส่วนตัวออกก่อน ตีความตามข้อเท็จจริง
แม้บางทีเราอาจคิดว่ามีความตั้งใจดี แต่ที่ชัดเจนคือบกพร่องต่อหน้าที่แน่ เอาของเขามาใช้ก่อน ใช้จริงไปกี่ชิ้นไม่ทราบ และดูมากผิดปกติ มาจัดซื้อทีหลัง ทั้งๆที่จะจัดซื้อทีหลังทั้งล็อตก็ทำได้ ถ้ามีรายงานการใช้งานจริงโดยให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ การที่เราเอาของบริษัทเอกชนมาใช้ไม่บันทึกจำนวนชัดเจน มาซื้อทีหลัง ก็ย่อมเสียเปรียบบริษัท เขาจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ ส่วนการลงโทษรุนแรงไปไหมนั้นคืออีกประเด็น
เอกสารอาจยาว แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริง มีวิธีการมากมาย ที่ช่วยสรุปให้เราเข้าใจง่ายในเบื้องต้น แล้วตามไปอ่านเอกสารโดยบะเอียดก็ได้ ตัวอย่างรูปที่แนบมาผมใช้ NotebookLM และ Gemini ช่วยสรุปมาให้ก่อน (การใช้ AI อย่าง NotebookLM มาสรุปเอกสาร ไม่ค่อยมี hallucination แต่สุดท้ายเราก็ควรกลับไปดูแหล่งข้อมูลต้นทางที่สรุป เพื่อความั่นใจ)
บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้ เราต้องพัฒนาคุณภาพคน ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน เพิ่มทักษะโดยเฉพาะ AI ถ้าคนมีคุณภาพขึ้น มี Critical thinking สังคมก็จะดีขึ้น"