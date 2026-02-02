รพ. เจ๊งเพราะใคร? "หมอเอกภพ" กางตัวเลขมัด สปสช. หักงบ IPD ยับจนเหลือไม่ถึงครึ่งที่โฆษณา

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ อดีต กมธ.สาธารณสุข ออกโรงเปิดโปงความเย็นชาของ สปสช. กางหลักฐานมัดงบ IPD บัตรทองที่จ่ายให้โรงพยาบาลจริงเพียง 3,500 บาท สวนทางต้นทุนจริงที่สูงถึง 13,000 บาท ชี้ต้นตอวิกฤตเกิดจากการหักงบเงินเดือนข้าราชการจนโรงพยาบาลต้องเริ่มต้นปีด้วยสภาวะติดลบ พร้อมจี้ปฏิรูปใหญ่รื้อระบบงบประมาณก่อนสายเกินแก้
วันนี้ (2 ก.พ.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อดีตกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉยับ สปสช. ต้นเหตุทำโรงพยาบาลเจ๊ง! เผยตัวเลขงบ IPD จ่ายจริงแค่ 3,000 บาท จากต้นทุนหมื่นกว่า จี้รื้อบอร์ดล้างระบบ "มาเฟียเกาะกินงบสุขภาพ" ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เปิดปัญหา สปสช. ที่เย็นชา ไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง... หรือที่เข้าใจง่ายตรงกันว่า รพ. เจ๊ง!!!
.
.
.
ผมย้ำมาโดยตลอดว่าแนวทางแก้ปัญหา หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือชื่อเรียกติดปากว่า บัตรทอง 30 บาท
คือ.... ไม่ใช่ไม่มีเงิน แต่เงินถูกกันไว้ ถูกหักนู่นหักนี่จนมาถึงโรงพยาบาลเพียงน้อยนิด
.
เรื่องการคิดรวมเงินเดือนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขไว้กับ "เงินเหมาจ่ายรายหัว" ผู้ป่วยนอก(OPD) ผู้ป่วยใน(IPD) ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค(PP) คือปัญหาหนึ่ง.....
เรื่องประเด็น IPD สปสช. ประกาศว่าจะจ่ายเงิน 8,350 บาท/adjRW แต่จริงๆ แล้วไม่เคยจ่ายถึง !!!!
เคยมีผลการศึกษาต้นทุน พบว่าต้นทุนของ รพ. เฉลี่ยอยู่ที่ 13,000 บาท/adjRW
ถ้าเบิกเงินได้คืนมา 8,350 บาท ก็อาจพอไหวเพราะขาดทุนไม่มากนัก
แต่....
ทุก รพ. ต้องเริ่มต้นจากติดลบ เพราะจะต้องให้นำเงินเดือนรวมทั้งปีมาหารเป็นรายเดือนแล้วติดลบไว้ก่อน
รักษาคนไข้ เบิกเงินมาเท่าไหร่ต้องลบเงินเดือนที่ติดลบไปเรื่อยๆ จนหมดก่อน แล้วจึงจะได้เงินที่เกินจากนั้น !!!!
.
.
สปสช. อ้างมาตลอดว่าจ่ายเงิน IPD ให้ตามที่ตกลง คือ 8,350 บาท จะมีปัญหาช่วงปลายปีงบประมาณที่เป็นปลายปิดเรียกว่า Global budget ที่เงินไม่พอต้องปรับลดการจ่ายที่อาจจะเหลือ 6,000-7,000 บาท.....
แต่ที่พูดไม่หมด คือ รพ. ได้ไม่เต็ม 8,350 บาทตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ !!!!
ซึ่งตัวเลขเงินเดือนที่หักออกของ รพ. เป็นเรื่องที่รายละเอียดของจำนวนเงินที่หักไปดูจะสับสน และไม่ชัดเจน
.
จนเมื่อมีการแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมของกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นภาพชัด
เมื่อคิดคำนวนแบบตรงไปตรงมา โดยหักเงินเดือนตามข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขทำบัญชีงบประมาณ เราจึงได้เห็นตัวเลขจริงๆ ตามที่ปรากฏว่าเหลือแค่ 3,505 บาท/adjRW !!!
จากต้นทุน 13,000 บาท จ่ายจริงๆ แค่ 3,000 บาท !!!!
แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าที่ รพ.เจ๊งน่ะไม่จริง ไม่ใช่ผลงานชิ้นโบว์ดำของ สปสช. ?!!!
คนพูดเรื่องนี้ที่ผมได้เจอตัวเป็นๆ คือหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้ง "ชมรมแพทย์ชนบท" ที่จุดเริ่มต้นอาจจะสวยหรู
แต่พอเวลาผ่านไป กลายเป็น "แพทย์(อ้าง)ชนบท" ที่มีอีกหลายคนที่วนเวียนกันนั่งรากงอกอยู่ใน สปสช.
เป็นกลุ่มที่คนเขาเล่าลือขนานนามว่าเป็น "มาเฟีย" !!!!
.
.
.
ทุกคนลองคิดตามกันต่อนะครับ
หากเอาเงินที่ไปจัดซื้อกลางยา เวชภัณฑ์ที่ สปสช. โดยอ้างว่าซื้อได้ถูกกว่าจัดซื้อแยก แต่จริงๆ แล้วมีเงินทอนจากองค์การเภสัชกรรม
หากเอาเงินที่ไปหว่านแจกจ่ายให้ NGOs ในเครือข่าย และแจกจ่ายสื่อเพื่อซื้อสื่อให้เข้าข้าง
.... มาให้โรงพยาบาล เราจะมีเงินเติมในระบบโดยไม่ต้องของบกลางฯ
.
.
.
ปฏิรูป #สปสช ต้องเริ่มต้นจากการรื้อบอร์ดที่นั่งรากงอกมายาวนาน และจัดการเครือข่ายที่เกาะกินกับสุขภาพของคนไทยมาหลายสิบปีให้สิ้นซาก
โพสต์โดย เอกภพ เพียรพิเศษ 288/9 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย จำนวน 1 ชุด ตามวันและเวลาที่ปรากฏ"