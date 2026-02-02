"รวยจริงต้องไม่เหยียด!" อ.เฉลิมชัย ฟาดเจ็บ เตือนสติพวกอีโก้สูง ดูถูกคนจนระวังฉิบหาย

ท่ามกลางกระแสวิจารณ์เดือดปมลูกชายอดีตนักการเมืองโพสต์เหยียดคนเห็นต่างว่า 'จน' ล่าสุดเพจดังเผยคลิป 'อาจารย์เฉลิมชัย' ออกโรงเตือนสติชุดใหญ่ ฝากถึงคนรวยลืมกำพืดว่า 'อย่าดูถูกคนจน' ชี้คนรวยจริงและการศึกษาดีต้องไม่เหยียดเพื่อนมนุษย์ ย้ำชัดต่อให้รวยล้นฟ้าแต่ถ้าประชาชนเกลียด เตรียมตัว 'ฉิบหาย' ได้เลย
จากกรณี ดิว วีรวัฒน์ บุตรชายของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประชาชนที่ไม่สนับสนุนพรรคประชาชนว่า “ส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่” พร้อมถ้อยคำเพิ่มเติมที่ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นผู้เห็นต่างทางการเมือง ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ก.พ. เพจ "แฟนพันธุ์แท้อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.6 แสนคน ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็น อาจารย์เฉลิมชัย ออกมาให้แง่คิด "รวยแล้วอย่าลืมตัว อย่าดูถูกคนจน" ชี้ คนรวยและคนจนมีความเป็นคนเหมือนกัน มีอวัยวะร่างกายเหมือนกัน ต่างกันแค่ฐานะทางการเงิน ดังนั้นจึงไม่ควรเหยียดกัน
ผู้ที่มีฐานะดีและมีการศึกษาที่แท้จริง จะให้เกียรติผู้อื่นและไม่ดูถูกคนจน การดูถูกผู้อื่นคือความโง่เขลาและอีโก้ที่นำไปสู่ความหายนะ
ต่อให้รวยล้นฟ้า แต่ถ้าดูถูกคนจนหรือประชาชนจนถูกเกลียดชัง ชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลก็จะเสียหายและสุดท้ายฝากว่า ควรใช้ชีวิตให้ติดดิน ไม่ลืมกำพืด และใช้ความรวยสร้างประโยชน์ให้สังคมและช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือวิถีของคนดีและวิถีพุทธ