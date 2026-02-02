อย่าอ้างบิดเบือน! "รัชดา" อัด "เท้ง" ไม่อยู่กับร่องกับรอย ปมดึงต่างด้าวนั่งบอร์ดฯ จี้ชี้แจงจุดยืนจริง

รัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.ภูมิใจไทย ขยี้ปมร้อนนโยบายต่างด้าวบอร์ดประกันสังคม ซัดหัวหน้าพรรคประชาชน 'ไม่อยู่กับร่องกับรอย' หลังปฏิเสธพัลวันว่าไม่ใช่แนวทางพรรค ทั้งที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเคยใช้หาเสียงจริงจนชนะเลือกตั้งบอร์ดฯ ระบุชัดเว็บไซต์พรรคลบล้างความจริงไม่ได้ พร้อมสอนมวยภาวะผู้นำ 'เท้ง ณัฐพงษ์' อย่าตอบโต้ข้อสงสัยด้วยการกล่าวหาว่าผู้อื่นบิดเบือน หากต้องการเป็นผู้นำตัวจริงในสายตาประชาชน
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมาโพสต์ข้อความ จี้ "เท้ง ณัฐพงษ์" แสดงสปิริตผู้นำ เคลียร์ปมนโยบายต่างด้าวนั่งบอร์ดประกันสังคมให้ชัด ชี้ปัดสอยไปดูเว็บไซต์ไม่ช่วยอะไร ทั้งนี้ น.ส.รัชดา ได้ระบุข้อความว่า
"บอกหัวหน้าเท้ง พรรคประชาชน ผู้นำตัวจริงต้องชัดเจน ไม่ใช่ปัดให้ไปดูเว็บไซต์ เมื่อหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า
“เรื่องให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคม ไม่มีในนโยบายพรรค 100% ให้ไปดูในเว็บไซต์พรรคได้”
จะปัดกันง่าย ๆ แบบนี้จริงหรือ ทั้งที่คำถามของสังคมวันนี้ ไม่ได้อยู่แค่ว่า เว็บไซต์พรรคเขียนอะไร แต่อยู่ที่นโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้า ซึ่งเปรียบเสมือนฝาแฝดทางการเมืองของพรรคประชาชน และถือกำเนิดจากผู้นำคนเดียวกัน คือ คุณ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งนโยบายของทีมประกันสังคมฯ ในข้อ 14 ระบุชัดถึงการ “ปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคม” ถูกใช้หาเสียงจริง และชนะการเลือกตั้งจริง เมื่อทั้งพรรคและทีมการเมืองถือกำเนิดจากผู้นำและการสนับสนุนชุดเดียวกัน เดินเคียงคู่กันทุกฝีก้าว สังคมย่อมคาดหวังคำอธิบายถึงความเกี่ยวข้องที่ดีกว่านี้
การตอบเพียงว่า
1) “ไม่ใช่นโยบายพรรค”
จึงยังไม่ใช่คำอธิบายที่เพียงพอ ไม่พอที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจในความคิดของพรรคประชาชนว่าจะเอาอย่างไรแน่ เพราะที่ผ่านมามีอาการ “ไม่อยู่กับร่องกับรอย” เป็นระยะๆ แล้วประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไร
2)การเชิญให้ประชาชนไปดูนโยบายในเว็บไซต์พรรค ไม่สามารถลบล้างสิ่งที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าใช้หาเสียงและอาจส่งผลต่อโครงสร้างประกันสังคมได้
ดังนั้น หากไม่ได้เป็นเพราะถูกวิจารณ์จึงต้องออกมาปฏเสธ แต่มันไม่เกี่ยวข้องกันจริง พรรคประชาชนควรตรวจสอบและชี้แจงให้ชัด ว่านโยบายดังกล่าวเป็นจุดยืนของใคร และทางพรรคคิดอย่างไร ที่สำคัญหัวหน้าพรรคประชาชนต้องยอมรับในสิทธิของสังคมต่อการตั้งคำถามและการเรียกร้องความชัดเจน ไม่ใช่ออกมาตอบโต้ข้อสงสัยด้วยการกล่าวหาว่าคนอื่นบิดเบือน เพราะนั่น
“ไม่ใช่ท่าทีของ ผู้นำตัวจริง!"