"ษัษฐรัมย์" ฟาดกลับ "ภูมิใจไทย" น่ารังเกียจ! ปมโหนกระแสชาตินิยมบิดเบือนนโยบายต่างด้าวหวังผลเลือกตั้ง

'รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี' กรรมการบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า ฟาดแรงพรรคภูมิใจไทย 'น่ารังเกียจ' หลังถูกโจมตีปมขนแรงงานข้ามชาตินั่งบอร์ด ยันชัดเป็นเฟคนิวส์บิดเบือนหวังผลการเมืองและโหนกระแสชาตินิยมเรียกเรตติ้ง ท้าพรรคดังแน่จริงสู้ด้วยการแก้ทุจริตภายในและปฏิรูปกองทุนเพื่อผู้ประกันตน 25 ล้านคน ดีกว่าสร้างความแตกแยกด้วยวาทกรรมเชื้อชาติ
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับ "ภูมิใจไทย" ปมแรงงานข้ามชาติ ชี้เป็นการบิดเบือนโหนกระแสชาตินิยมหวังผลเลือกตั้ง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"1. ผมขอยืนยันว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าไม่ได้มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติลงสมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ยืนยันได้จากเอกสารนโยบายที่ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคม, ใบปลิวหาเสียง, และโพสต์สื่อสารนโยบายที่ลงไว้ในเพจทีมประกันสังคมก้าวหน้า เมื่อปี 2566
แต่เราได้มีการพูดคุยประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะจริง ในวันงานแถลงเปิดตัวทีมประกันสังคมก้าวหน้า ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเราได้รับมาจากเครือข่ายผู้ทำงานด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ “แต่ท้ายสุดแล้วมีการปรับออก ไม่ได้ใช้ในการหาเสียง ไม่ได้นำส่งกกต. ในตอนสมัครรับเลือกตั้ง”
อีกทั้งข้อเสนอนี้ ไม่สามารถเป็นจริงได้ตามข้อจำกัดของกฎหมายประเทศไทยอยู่แล้ว
2. ส่วนนโยบายให้แรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมที่ส่งสมทบตามเงื่อนไข สามารถโหวตเลือกบอร์ดประกันสังคมได้ เป็นนโยบายช่วงการหาเสียงในปี 2566 ของทีมประกันสังคมก้าวหน้าจริง
ซึ่งเป็นการทำตามหลักสากลปกติของทุกกองทุนบำนาญ กองทุนว่าด้วยการบริหารแรงงานอื่น ๆ ที่ทุกคนที่ส่งเงินต้องมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกองทุนได้ เช่น เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก หรือการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารกองทุนทางอ้อมผ่านองค์กรของแรงงานอย่างในกลุ่มประเทศสแกดิเนเวียก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเงินเข้าประกันสังคมอยู่มากมาย ไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากทั่วโลก อเมริกา ยุโรป และอื่น ๆ
เช่นเดียวกับคนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเองก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนด้านแรงงาน กองทุนบำนาญ และมีสิทธิ์โหวตเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 ทีมเราจะเสนอนโยบายนี้หรือไม่?
= ไม่สามารถทำได้ด้วยอำนาจบอร์ดประกันสังคม เนื่องจากกฎหมายไทยยังคงมีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ
3. การเบี่ยงประเด็นของพรรคภูมิใจไทย โดยใช้กระแสประกันสังคมโหนมาจุดกระแสชาตินิยม เนื่องจากสัปดาห์หน้าจะเลือกตั้งแล้วแต่คะแนนตก จึงทำเพื่อหวังผลทางการเมืองใช่หรือไม่?
ผมยืนยันอีกครั้ง ว่าประกันสังคมไม่มีสี ถ้ากองทุนดี ประกันสังคมดี คุณภาพชีวิตของคน 25 ล้านคนในระบบก็ดีตามไม่เกี่ยวว่าสนับสนุนพรรคไหน
ถ้าอยากหาแสง หาความนิยมทางการเมือง สัปดาห์สุดท้ายนี้ สู้ไปจัดการปัญหาทุจริตภายในประกันสังคมที่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเป็นต้นตอ ไม่ก็ใช้อำนาจตนเองในฐานะรัฐบาล จัดการประเด็นสูตรเลือกตั้งตัดสิทธิ์ผู้ประกันตนจาก 7 เหลือ 1 ที่เปิดประชาพิจารณ์อยู่, ดันสูตร CARE คืนความเป็นธรรมให้ประชาชน และ สนับสนุนการปฏิรูปประกันสังคม จะได้รับความนิยมและมีประโยชน์กับประชาชนเสียมากกว่า
น่ารังเกียจ"