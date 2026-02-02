เพจดังเปิดใจ! เผยเหตุไม่เลือก "ส้ม" ชี้อำนาจที่แย่งชิงมามี "วิบากกรรม" ยากจะเจริญ

“เพจตุ๊หลงฯ” ร่ายยาวเปิดใจทำไมไม่เลือก “ส้ม”! มองข้ามช็อตชี้ทุกพรรคมีสีเทา ไม่มีใครขาวสะอาด เชื่อ “อำนาจที่แย่งชิงมามีวิบากกรรม” ยากจะพาประเทศรุ่งเรืองแท้จริง เสนอแนวคิดทางรอดต้อง “ถวายคืนอำนาจเจ้าของเดิม” พร้อมลั่นไม่เอารัฐประหาร แต่ถ้านักการเมืองไม่ดีก็แค่เปลี่ยนใหม่ ย้ำตนมองการเมืองแบบผู้ใช้งาน ไม่ใช่กองเชียร์
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. เพจ “ตุ๊หลง แก่นคำกล้า พิลาน้อย” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ มองว่าทุกพรรคมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน การไม่เลือกพรรคสีส้ม (ส้ม) ไม่ได้แปลว่าขัดขวางความเจริญ เพราะเชื่อว่าประเทศขับเคลื่อนได้ด้วยภาคเอกชนและประชาชนที่ทำมาหากิน ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ที่ไม่เลือกส้มไม่ใช่ไม่อยากให้ประเทศชาติเจริญครับ เอาจริงๆ ไม่มีนักการเมืองเลยก็เจริญกันมาได้ นักธุรกิจและภาคส่วนต่างๆ ล้วนทำงานกันแทบลมจับเพื่อให้ตนเองอยู่รอด อยู่รอดแล้วก็เจือจุนประเทศให้รอดและเจริญขึ้น
และไม่ใช่ต้องการสนับสนุนพรรคโกง พรรคซื้อเสียง พรรคเทา ทุกพรรคมีคนโกง มีคนซื้อเสียง มีคนเทาๆ ถึงดำ อย่ามาเถียงแทนคนชั่วเหล่านั้น สงสารสีข้างด้วย
ผมแค่มองภาพรวมจากข้างกระดาน ไม่ได้มองจากมุมคนเล่นหรือเป็นตัวหมาก หรือกองเชียร์ แล้วเห็นว่าควรเดินอย่างไรเพื่อให้ประเทศอยู่รอดแล้วพลิกมายืนหยัดในฐานะผู้ชนะบนกระดานโลก
ไม่ได้เลือกเพราะรักหรือชอบ
ไม่ได้ไม่เลือกเพราะเกลียดหรือชัง
ไปรักเขาทำไม....ข้าวสักคำไม่เคยป้อนเราสักหน่อย
ไปชังเขาทำไม....ต่างคนต่างเกิดมาคนละที่ละทาง
ไม่มีนักการเมืองพรรคใดที่ขาวบริสุทธิ์ มีแต่คนที่ผมเห็นควรว่าจะใช้งานเขา
หากมีคนขาวสะอาดบริสุทธิ์ ผมจะไม่กล้าใช้เขา มีแต่จะให้เขาใช้ สำหรับนักการเมือง ผมยอมรับว่า ผมต้องการใช้เขา จากที่ไม่ใช้ใครมานานแล้ว....
ผิดหวังก็แค่เลือกใหม่ ไม่ชอบให้ใครมาปฏิวัติ เอาจริงๆ หากชาวบ้านที่ขัดแย้งกันจะฆ่ากันตาย ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ
เมื่อผู้เรียกตนว่าประชาชน ยึดอำนาจการบริหารประเทศมาจากพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ก็ต้องรับกรรมกันเอาเอง
อำนาจที่ได้มาโดยการแย่งชิงมาจากเจ้าของเดิม มันมีวิบากที่ต้องรับ ยากนักจะสงบสุขและรุ่งเรืองอย่างแท้จริง แค่เจริญพอถูๆ ไถๆ ไปวันๆ ไม่เหมือนอำนาจที่ได้รับมาจากการให้....
คนใจบาปไม่มีวันเข้าใจได้ เมื่อใดที่ประชาชนพร้อมใจถวายอำนาจคืนเจ้าของเดิม แล้วเจ้าของเดิมพิจารณามอบอำนาจให้เราบริหารจัดการกันเอง นั่นแหละ บ่วงกรรมจึงจะสิ้นสุดลง
แต่ก็อย่างว่า ใครมันจะไปยอม...อำนาจหอมหวนจะตายไป
สุดท้ายก็แค่รอวันมหาวิบัติ
ผู้รอดค่อยมาคุยกันว่า จะอยู่จะเดินอย่างไรต่อไป
สำหรับคนที่ เอะอะก็ด่า ไม่ถูกใจตัวเองก็ปรามาส คิดต่างก็ด่า บาปย่อมเป็นของเขา แม้เขาจะไม่เชื่อก็ตาม เหมือนบุคคลกินยาพิษ รู้หรือไม่ก็เป็นพิษ แค่คนที่รู้ยังพอมีโอกาสหาทางรักษา
โดยส่วนตัวแล้ว ใครจะด่า จะปรามาส ช่างเขา ทำได้แค่เตือนสติ ที่เหลือก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา
สิ่งที่จะทำ คือแก้แค้น...ด้วยการทำความดีให้มากขึ้น มากจนความดีของเรากดทับเขา ไม่ได้เห็นความสุขสงบ ไม่ให้ได้รับความเจริญใดๆ ให้เขาระทมทุกข์ จนกว่าเขาจะมีสำนึกรู้ความผิด
แต่ถ้าล้ำเส้นชีวิต...ทำเกินกว่าด่า...มาหาเรื่องถึงที่...หาเรื่องดีจะได้ดี ได้ของดีๆกลับไปปลูกกินปลูกสร้างอาชีพ.....หาเรื่องร้าย....อย่าลืมเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีๆก็แล้วกันครับ ผมจะไม่คุยด้วย รำคาญ พิตบูลที่บ้านก็ยิ่งว่าง่าย...บอกเห่าก็เห่า บอกมาก็มา บอกนั่งก็นั่ง บอกไปก็ไป บอกกัดก็กัด...
วันนี้มาเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะจองตั๋วเครื่องบินไปทำธุระที่จีนตั้งแต่ก่อนมีคลิปอังเคิล ใครจะไปคิดว่าจะมาเลือกตั้งตอนที่เราไม่อยู่บ้าน...
บางคนบอกติดตามผมมานาน อยากให้ผมช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีกว่าเดิม ไม่ใช่มายุ่งการเมือง
ขอโทษเถอะนะ #คุณติดตามประสาอะไร ทำไมคนอื่นๆ อีกหลายหมื่นคนที่เขาไม่ได้ติดตามผม เขาจึงขายข้าวเปลือกได้โลหนึ่งยี่สิบ จากเดิมผลิตได้ไร่ละ 400 กิโลกรัม ก็ได้ 800 กิโลกรัม
สรุปจากเดิมได้ไร่ละ 6,400 ตอนนี้ได้ 16,000 บางคนได้ 18,000
อย่าถึงขั้นต้องจับยัดใส่ปากให้เลยครับ มันไม่น่าภูมิใจ
ดูคนอื่นๆ เขาทำได้ เขาภูมิใจ ผมให้เมล็ดพันธุ์เป็นเครื่องมือไป ก็ควรจะดูแลตัวเองให้ได้เหมือนคนอื่นเขา
หากผมต้องออกจากบ้านไปทำธุระเอง ผมก็จะทำเพื่อผม เพื่อครอบครัว เพื่อพวกพ้องที่เดินร่วมทาง
แค่นั้นแหละ....ทางก็ไม่เดินร่วม เครื่องมือก็มอบให้แล้ว ยังจะเอาพระแสงอะไรอีก
ขอบคุณสำหรับคนอ่านคำบ่นจนจบครับ
ใครอ่านจบกด 1 มีรางวัลเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้านาปีต้นสูง สำหรับทำโจ๊ก ประโยชน์ ป้องกันทารกพิการสมอง กระดูก ปากแหว่งเพดานโหว่ ตั้งแต่แรกเกิด สร้างเสริมการเจริญเติบโตของสมองและกระดูกของทารกแรกเกิดถึง 12 ปี ชะลอการเสื่อมของสมองคนที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ที่ทำโจ๊กเพราะแข็งแบบลูกเดือยครับ"