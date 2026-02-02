“หมอแล็บฯ” เดือด! แฉขบวนการสมยอมเสียแผ่นดิน-นักการเมืองไทยเอี่ยวคาสิโนในเขมร

หมอแล็บแพนด้า ทิ้งเข็มฉีดยามาชำแหละปมชายแดน แฉขบวนการนักการเมืองไทยมีเอี่ยวคาสิโนเขมร จนยอมใส่เกียร์ว่างปล่อยทหารตายฟรี-เสียแผ่นดินยุทธศาสตร์ ยันไม่ได้ถูกใครบงการ แต่ทนไม่ได้ที่เห็นประเทศถูกขายกิน ลั่นไม่หยุดจับตาคนทรยศชาติ
วันนี้ (2 ก.พ.) เพจ“หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ออกมาโพสต์ระบายความในใจถึงประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาและนักการเมืองไทยบางคนมีเอี่ยวกับคาสิโนในฝั่งกัมพูชา
โดยระบุว่า “หลายคนน่าจะงง และสงสัยว่าทำไมผมโพสต์เรื่องเขมรบ่อยจัง ทั้งๆที่ผมระมัดระวังเรื่องการเมืองสุดๆมาตลอด แล้วทำไมจู่ๆผมถึงสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ
คืออย่างงี้ครับ ผมสารภาพเลย มันเป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน ว่านักการเมืองในอดีต หงอให้เขมร สมยอม แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ยอมเสียดินแดนให้เขมร ผมอึ้ง!! ไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิต ผมเครียด เราเสียดินแดนตอนไหน!!
ผมไม่เคยศึกษาหรือสนใจเรื่องนี้เลย ผมตรวจแต่เลือด สารคัดหลั่งในห้องแล็บ จนกระทั่งเขมรโจมตีพลเรือนไทยจนเสียชีวิตในปั๊มน้ำมันหลายราย และทหารไทยหลายนายขาขาด และเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ทำไมจึงดูเหมือนนักการเมืองใส่เกียร์ว่าง ทำเหมือนคนไทยเป็นผักปลา ถ้าโซเชียลไม่กดดัน ก็ทำเหมือนคนไทยโง่ ทำเป็นรายงานช้ากว่าเขมร ทำเป็นบื้อๆ
ผมนี่งงไม่หาย ว่าทำไมเราต้องกลัวเขมร มองเหลี่ยมไหนก็ไม่สมเหตุสมผล จนผมทนไม่ไหว ต้องหาข้อมูลให้มากขึ้น สืบค้นๆๆๆๆ ศึกษาๆๆๆ เพราะโคตรสงสัยว่าไทยเหนือกว่าเขมรทุกๆด้าน แต่ทำไมถึงยอมประเทศนี้อยู่เรื่อย ทั้งปลอมเฟซ มุดเป็นชาวเขมรก็ทำ
ต่อมาเมื่อสืบค้นหนักเข้าจึงพบว่า คนไทยหลายคนมีเอี่ยวกับคาสิโน หรือมีความสัมพันธ์กับผู้นำเขมรอย่างลึกซึ้ง มันถึงออกมาทรงนี้ กูเกิ้ลก็มีลองค้นดูนะครับ ใครน่าจะเอี่ยวกับคาสิโนไหนบ้าง
โอเค เมื่อก่อนผมยังเด็ก อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มี เสียเนินอะไรบ้าง ผมก็ไม่รู้ ทุกวันนี้มันยังยึดเนินอีกหลายจุดที่คนไทยไม่รู้ อย่างปราสาทคนา ถ้าโซเชียลไม่เปิดประเด็น คนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่เคยรู้ว่าเราเสียปราสาทนี้ด้วยเหรอ เสียไปตอนไหน และก็คงไม่ได้คืนถ้าเราไม่ช่วยกันตีแผ่ (ที่จริงมีอีกหลายจุดที่มันยึดไปนะครับ)
ทำไมเหรอครับ!! นักการเมืองทั้งหลายในอดีต ทำไมคุณยอมเสียดินแดน ทำไมคุณทำแบบนี้ บรรพบุรุษเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อแลกมา มันเปล่าประโยชน์หรือ
ผมบอกเลยว่า ไม่มีพรรคการเมืองหรือใครก็ตามมาบงการผมได้ ผมโพสต์เพราะผมรักประเทศจริงๆ ทหารระดับสูงในอดีตบางคนมีส่วนหรือไม่ ผมก็ไม่อยากเดา และไม่ปรักปรำใคร
แต่ผมศึกษา เชื่อว่าหลายคนก็เริ่มค้นคว้าข้อมูลเหมือนผม ทั้งแฝงตัวในกลุ่มลับเขมรและกลุ่มต่างชาติตลอด ก็พอรู้บ้างครับ ปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลแล้ว ไม่ใช่จะปิดหูปิดตา หรือตั้งใจจะสื่อสารทางเดียว เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เหมือนเมื่อก่อน
ปัจุบันถ้าใครค้นคว้าเชิงลึกก็ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลข่าวสารได้อีกแล้ว
ผมขอวิงวอน และขอเตือนนักการเมืองไม่ว่ากลุ่มเก่า กลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ หรือทหารระดับสูงที่เคยมีเอี่ยวกับการยอมเสียดินแดน ผมนี่แหละจะไม่ยอม และคนไทยที่ทราบเรื่องนี้ก็คงจะไม่ยอมอีกต่อไป
มาช่วยกันสร้างสรรค์และรักษ์ผืนแผ่นดินของเรากันได้ไหมครับ ผมขออนุญาตระบายความอัดอั้นในใจของผมแค่นี้ เพราะเพื่อนหลายคนชอบถามว่าทำไมโพสต์เกี่ยวกับเขมรบ่อยจัง
ผมก็อยากจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ และผมก็จะไม่หยุดจับตาดูประเทศเขมรที่เป็นปรปักษ์ของไทยอย่างชัดเจนต่อไป ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่รับฟังผมนะครับ"