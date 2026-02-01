แปลกใหม่! เลือกตั้งในเขตวัด รถเข็นศพโผล่กลางคูหา ชาวเน็ตตั้งคำถามต้องรู้สึกแบบไหน? (ชมคลิป)

คลิปไวรัลจากโลกออนไลน์เผยภาพบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ภายในวัด ขณะมีการเข็นรถบรรทุกโลงศพผ่านกลางพื้นที่ประชาชนรอใช้สิทธิ สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ปนความอึดอัดในสังคมที่คุ้นชินกับวัดและศาสนาพุทธ
วันนี้ (1 ก.พ.) ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอจากอินสตาแกรมบัญชี _nnungvv ซึ่งเผยแพร่บรรยากาศภายในวัดแห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง โดยในคลิปปรากฏภาพประชาชนจำนวนมากยืนเข้าแถวรอใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้เต็นท์ชั่วคราวภายในวัด
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง คือช่วงเวลาที่มีเจ้าหน้าที่เข็นรถบรรทุกโลงศพ ซึ่งเป็นโลงสีขาวลวดลายทอง ลักษณะเป็นโลงศพสำหรับงานศพ ผ่านบริเวณเดียวกับที่ประชาชนกำลังรอเลือกตั้ง ท่ามกลางสายตาของผู้มาใช้สิทธิและผู้ร่วมงานในพื้นที่
ในคลิปมีข้อความกำกับว่า
“เมื่อคุณมาเลือกตั้งในเขตที่จัดในวัด”
พร้อมแคปชันตอนหนึ่งระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ แต่จังหวะ…”
สะท้อนความรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจของผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางส่วนมองว่าเป็นเรื่อง “แปลกใหม่” และไม่เคยพบเห็นมาก่อน ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้วัดเป็นหน่วยเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการจัดพิธีศพ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการจัดการพื้นที่และช่วงเวลาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและญาติผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ แต่กระแสในโลกออนไลน์ยังคงถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องถึงความเหมาะสมและการบริหารจัดการสถานที่สาธารณะในช่วงกิจกรรมสำคัญของประเทศ
คลิกชมคลิปวีดีโอ