เตือนภัยนักวิ่ง! ระวัง “ตัวคุ่น” แมลงตัวจิ๋วพิษร้าย กัดขาพัง คันหนัก หายยากกว่ายุง

ผู้ใช้โซเชียลแชร์ประสบการณ์ตรง หลังถูก “ตัวคุ่น” กัดระหว่างวิ่งเทรลและวิ่งบนเขา ส่งผลเกิดผื่นแดงเป็นตุ่มกระจาย มีจุดเลือดออกกลางแผล คันรุนแรงและใช้เวลารักษานาน เตือนนักวิ่งอย่าประมาทแมลงตัวเล็ก
วันนี้ (1 ก.พ.) โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์เตือนภัยจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นนักวิ่งสายเทรล หลังประสบเหตุถูกแมลงที่เรียกว่า “ตัวคุ่น” กัดบริเวณขาทั้งสองข้าง ระหว่างออกไปวิ่งบนเส้นทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดผื่นแดงเป็นตุ่มจำนวนมาก กระจายเป็นวงกว้าง และมีจุดเลือดออกตรงกลางแผลอย่างชัดเจน
ผู้โพสต์ระบุว่า ตัวคุ่นเป็นแมลงขนาดเล็กกว่ายุง แต่มีพิษร้ายแรงกว่า อาการหลังถูกกัดจะคันมากกว่ายุงหลายเท่า และใช้ระยะเวลาในการรักษานาน หากเกาอาจทำให้แผลลุกลามหรือเกิดรอยดำตามมาได้ โดยจากภาพที่เผยแพร่พบร่องรอยแผลเป็นกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของการถูกตัวคุ่นกัด
ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ฝากเตือนไปยังนักวิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่นิยมวิ่งเทรล วิ่งบนเขา หรือวิ่งในพื้นที่ชื้นและมีป่า ว่าไม่ควรประมาทแมลงตัวจิ๋ว ควรป้องกันด้วยการสวมเสื้อผ้าปกปิด ใช้สเปรย์กันแมลง และหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ขาโล่งขณะวิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
“อย่าปล่อยให้ขาสวย ๆ ต้องลายเพราะตัวคุ่น” ผู้โพสต์ทิ้งท้าย พร้อมหวังให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์และการเตือนภัยให้กับนักวิ่งทุกคน