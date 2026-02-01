โลกคือละคร และดวงดาวโคจรมาบรรจบ เปิดฉากความประทับใจกับนิทรรศการ "ปรากฏการณ์แห่งดวงดาว 2 โลกนี้คือละคร"

ผ่านไปอย่างสง่างามกับพิธีเปิดนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี! งานนี้ คุณโยทะกา จุลโลบล Curator มากฝีมือ ยิ้มปลื้มปริ่มรับความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์เอกชัย และเหล่าคนรักศิลปะที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
โดยไฮไลต์ที่คุณไม่ควรพลาดในนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่
1. ผลงานจาก "ปรมาจารย์" และศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง ร่วมดื่มด่ำกับงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินระดับครูและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ประสงค์ ลือเมือง / ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ / หริธร อัครพัฒน์ / วสันต์ สิทธิเขตต์ / ตะวัน วัตุยา / Myrtille Tibayrenc / พรชัย ใจมา / ทรงเดช ทิพย์ทอง / ชัชวาล รอดคลองตัน / อรรถสิทธิ์ ปกป้อง / สยามรัตน์ อักษรศักดิ์ / เสงี่ยม ยารังสี / สุวิทย์ ใจป้อม / อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน ...และท่านอื่นๆ อีกมากมาย!
2. การรวมตัวของศาสตร์และศิลป์ (Special Highlights)
- เสวนาศิลปะ: "ใครๆ ก็อยากเป็นนักอนุรักษ์งาน ศิลปะ จริงหรือ?" โดย คุณญาณิศา ทองฉาย
- Contemporary Show: ดนตรีร่วมสมัยผ่านเสียง "ขิม" โดย ด.ญ.ชญานิน คล่องแคล่ว (สตางค์) และ "เปียโน" โดย ด.ญ.ปริยากร กาญจนาคาร
- The Return of Legend: การกลับมาในรอบ 30 ปีของ แมน วทัญญู มุ่งหมาย กับโชว์ "ดั่งสีดา" พร้อมแฟชั่นโชว์นางสีดา 12 ราศีสุดอลังการ
- Spirit of Art: พบกับ ญีนา ซาลาส นางแบบผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งงานศิลปะได้อย่างสวยสะกดตา
- Photography: บันทึกภาพประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์ของศิลปินภาพถ่าย คุณบดินทร์ ดุ๊ก
Curated by: คุณโยทะกา จุลโลบล
ร่วมสร้างสรรค์โดย: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ Variety Art
ระยะเวลาจัดแสดง: ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่: หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)
คอศิลปะและแฟนคลับห้ามพลาด! มาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองว่า "โลกนี้คือละคร" ที่สวยงามเพียงใด..