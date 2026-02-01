เปิดลายแทงรถเมล์ไฟฟ้า ไทยสมายล์บัส 8 เส้นทาง ออกจากหมอชิต 2 แล้วไปไหน?

จากต่างจังหวัดเข้ากรุงฯ เซฟเก็บไว้เลย! เปิดรายละเอียดรถเมล์ไฟฟ้า 8 เส้นทาง รับผู้โดยสารที่หมอชิต 2 ไปยังปลายทาง แฮปปี้แลนด์ พระราม 3 บรมราชชนนี ท่าเรือปากเกร็ด เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดจุดจอดรับ-ส่งรถเมล์พลังงานไฟฟ้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถโดยสารทางไกลและระบบขนส่งเมืองได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่ต้องเดินออกไปนอกสถานีที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้ โดยจะหมุนเวียนเข้ารับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ดังกล่าวตลอดทั้งวัน ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบพิกัดรถเมล์ผ่านแอปพลิเคชัน TSB GO PLUS ได้
สำหรับเส้นทางเดินรถไทยสมายล์บัส ที่รับผู้โดยสารที่หมอชิต 2 มีดังนี้
สาย 2-48(122) แฮปปี้แลนด์ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 กลับรถ ผ่านเจเจมอลล์ เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต / MRT สวนจตุจักร ธนาคารทหารไทยธนชาต (สำนักงานใหญ่) ถึงห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านซอยโชคชัยร่วมมิตร ถึงแยกสุทธิสาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย ผ่านตลาดสุทธิสาร เลี้ยวขวาไปตามถนนประชาสุข เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์ ผ่านตลาดห้วยขวาง ถึงแยกห้วยขวาง เลี้ยวขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ผ่านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ถึงแยกเทียมร่วมมิตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทียมร่วมมิตร ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี
ถึงแยกเหม่งจ๋าย เลี้ยวขวาไปตามถนนประชาอุทิศ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ปากซอยสหการประมูล ถึงแยกประชาธรรมเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับรถเข้าสู่ถนนประชาอุทิศตามเดิม ผ่านสำนักงานเขตวังทองหลาง วัดเทพลีลา ถึงแยกเทพลีลาเลี้ยวซ้ายไปตามถนนรามคำแหง ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนามราชมังคลากีฬาสถาน สน.หัวหมาก โรงพยาบาลรามคำแหง ถึงแยกลำสาลีเลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์ แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลาดพร้าว จอดที่ตลาดบางกะปิ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ ผ่าน สน.ลาดพร้าว การเคหะแห่งชาติ ถึงแยกนวมินทร์-แฮปปี้แลนด์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 สิ้นสุดที่แฮปปี้แลนด์
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- BTS หมอชิต / MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร
- MRT สายสีน้ำเงิน ห้วยขวาง
- MRT สายสีเหลือง ลำสาลี
- MRT สายสีเหลือง บางกะปิ (ผ่านสกายวอล์กตลาดบางกะปิ)
สาย 3-45(77) พระราม 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 ผ่านนครชัยแอร์ / รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีจตุจักร ผ่านแยกรัชวิภา ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านตรีเพชรอีซูซุ โรงเรียนหอวัง (ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว) ถึงห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต (สำนักงานใหญ่) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต / MRT สวนจตุจักร ห้างบิ๊กซีสะพานควาย สน.บางซื่อ ปากซอยสายลม ปากซอยอารีย์ ปากซอยราชครู ช่อง 5 สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ไปตามถนนพญาไท ผ่านห้างเซนจูรี่ อาคารวรรณสรณ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา ผ่านโรงเรียนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาไปตามถนนราชปรารภ ผ่านอินทราสแควร์ประตูน้ำ / สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ราชปรารภ
ถึงแยกประตูน้ำ ไปตามถนนราชดำริ ผ่านห้างบิ๊กซี ราชดำริ / ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / สวนลุมพินี ถึงแยกศาลาแดง ตรงไปตามถนนสีลม ผ่านห้างเซ็นทรัลสีลม / สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) บ้านสีลม โรงพยาบาลเลิศสิน ถึงแยกบางรัก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง ผ่านห้างเซ็นทรัลสีลม / สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน / ท่าเรือสาทร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาทร ผ่านโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถึงแยกสาทร-นราธิวาส เลี้ยวขวาไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านสถานีรถเมล์ BRT สาทร มทร.กรุงเทพ แยกจันทน์-นราธิวาส ถึงแยกรัชดา-นราธิวาส เลี้ยวขวาแล้วกลับรถ สิ้นสุดที่ห้างเซ็นทรัลพระราม 3
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน รวมบีอาร์ที
- BTS หมอชิต / MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร
- BTS สะพานควาย อารีย์ สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- ARL ราชปรารถ (ลงป้ายอินทราสแควร์ ประตูน้ำ)
- BTS ราชดำริ ศาลาแดง
- MRT สายสีน้ำเงิน สีลม (ลงป้ายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
- BTS สุรศักดิ์ เซนหลุยส์
- BRT สาทร เทคนิคกรุงเทพ ถนนจันทน์เหนือ ถนนจันทน์ ถนนจันทน์ใต้
สาย 4-49(170) บรมราชชนนี - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 ผ่านนครชัยแอร์ / รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีจตุจักร ผ่านแยกรัชวิภา เลี้ยวซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก ผ่านแยกประชานุกูล / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น แยกวงศ์สว่าง / ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง วัดเสาหิน ขึ้นสะพานพระราม 7 ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT บางอ้อ / โรงพยาบาลยันฮี สำนักงานเขตบางพลัด ห้างโลตัสจรัญสนิทวงศ์ แยกสิรินธร ตลาดพงษ์ทรัพย์ สถานีรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขัน ถึงแยกบรมราชชนนี เลี้ยวขวาไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่านห้างโลตัสปิ่นเกล้า ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สายใต้เดิม ปากซอยชัยพฤกษ์ สน.ตลิ่งชัน ปากซอยวัดมะกอก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) ปากทางถนนอัศวพิเชษฐ์ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ตลาดเซฟอี สิ้นสุดที่ตรงข้ามอู่บรมราชชนนี
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- สายสีแดง จตุจักร (ลงป้ายนครชัยแอร์)
- MRT สายสีม่วง วงศ์สว่าง (ลงป้ายบิ๊กซี วงศ์สว่าง)
- MRT สายสีน้ำเงิน บางอ้อ บางพลัด สิรินธร บางยี่ขัน
สาย 2-16(104) ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 กลับรถ ผ่านเจเจมอลล์ เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต / MRT สวนจตุจักร ธนาคารทหารไทยธนชาต (สำนักงานใหญ่) ห้าแยกลาดพร้าว ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ห้างเมเจอร์รัชโยธิน แยกเสนานิคม ถึงแยกเกษตรศาสตร์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรือนจำกลางคลองเปรม ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ถึงแยกแคราย เลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์ ผ่านสถาบันโรคทรวงอก สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพููแคราย แยกสนามบินน้ำ ปากซอยสามัคคี กรมชลประทาน ถึงห้าแยกปากเกร็ดเลี้ยวซ้าย ผ่านห้างเมเจอร์ปากเกร็ด สิ้นสุดที่ท่าเรือปากเกร็ด
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- BTS หมอชิต / MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร
- BTS ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม
- MRT สายสีชมพู แคราย สนามบินน้ำ สามัคคี กรมชลประทาน
สาย 1-6(52) ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 กลับรถ ผ่านเจเจมอลล์ เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต / MRT สวนจตุจักร ธนาคารทหารไทยธนชาต (สำนักงานใหญ่) ถึงห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่าน สำนักงานใหญ่ ปตท. แยกรัชวิภา วัดเสมียนนารี แยกบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประตูวิภาวดี) ทุ่งสองห้อง สน.ทุ่งสองห้อง โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถึงแยกหลักสี่ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูโทรคมนาคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ห้างโลตัสแจ้งวัฒนะ แยกเมืองทองธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อาคารจัสมิน ห้าแยกปากเกร็ด ห้างเมเจอร์ปากเกร็ด สิ้นสุดที่ท่าเรือปากเกร็ด
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- BTS หมอชิต / MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร
- สายสีแดง วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่
- MRT สายสีชมพู โทรคมนาคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 14 เมืองทองธานี ศรีรัช แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด
สาย 1-56(517X) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หมอชิต 2
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 กลับรถ ผ่านเจเจมอลล์ เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต / MRT สวนจตุจักร ธนาคารทหารไทยธนชาต (สำนักงานใหญ่) ถึงห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานไปตามถนนลาดพร้าว ผ่านห้างยูเนี่ยนมอลล์ ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว ถึงแยกรัชดาลาดพร้าว เลี้ยวขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ผ่านโรงเรียนปัญจทรัพย์ ห้างบุญถาวรรัชดาภิเษก โรงแรมดิเอมเมอรัล แยกรัชดา-สุทธิสาร ตึกเมืองไทยภัทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที แยกห้วยขวาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ห้างบิ๊กซีรัชดาภิเษก / ห้างเดอะสตรีท สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ สถานทูตจีน ห้างเซ็นทรัลพระราม 9 / ห้างฟอร์จูนทาวน์ ถึงแยกพระราม 9 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระราม 9 ผ่านแยกผังเมือง อาคารเคพีเอ็น วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
ถึงแยกรามคำแหง เลี้ยวขวาไปตามถนนรามคำแหง ผ่านการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ / สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหง ถึงสี่แยกคลองตัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ ผ่านไปรษณีย์พัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ห้างโลตัสพัฒนาการ ห้างแม็กซ์แวลูพัฒนาการ / สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองหัวหมาก โรงพยาบาลวิภาราม ถึงทางแยกต่างระดับอ่อนนุช-พัฒนาการ เลี้ยวซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ผ่านแยกอ่อนนุช-สุขาภิบาล 2 / โรงพยาบาลสิรินธร ต่อเนื่องถนนลาดกระบัง ผ่านห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตลาดกระบัง ตลาดนัดสุวรรณภูมิ แยกสุขสมาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง สิ้นสุดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- BTS หมอชิต / MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร
- MRT สายสีน้ำเงิน รัชดาภิเษก สุทธิสาร ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราม 9
- ARL รามคำแหง (ลงป้ายการไฟฟ้าบางกะปิ)
- MRT สายสีเหลือง หัวหมาก (ลงป้ายแม็กซ์แวลู พัฒนาการ)
สาย 4-29E(529E) แสมดำ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) (ทางด่วน)
จากหมอชิต 2 จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 กลับรถ ผ่านเจเจมอลล์ เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต / MRT สวนจตุจักร ธนาคารทหารไทยธนชาต (สำนักงานใหญ่) ถึงห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานไปตามถนนลาดพร้าว ผ่านห้างยูเนี่ยนมอลล์ ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว ถึงแยกรัชดาลาดพร้าว เลี้ยวขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ผ่านโรงเรียนปัญจทรัพย์ ห้างบุญถาวรรัชดาภิเษก โรงแรมดิเอมเมอรัล แยกรัชดา-สุทธิสาร ตึกเมืองไทยภัทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที แยกห้วยขวาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ห้างบิ๊กซีรัชดาภิเษก / ห้างเดอะสตรีท สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ สถานทูตจีน ห้างเซ็นทรัลพระราม 9 / ห้างฟอร์จูนทาวน์ ถึงแยกพระราม 9 เลี้ยวซ้ายแล้วขี้นทางด่วนด่านอโศก
ลงด่านสุขสวัสดิ์ ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านวัดสน แยกสุขสวัสดิ์ กม.9 วัดสารอด ห้างโลตัสบางปะกอก / ตลาดบางปะกอก วัดบางปะกอก ห้างบิ๊กซีบางปะกอก ถึงแยกบางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2 ผ่านวัดโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตจอมทอง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล วัดยายร่ม โรงพยาบาลบางมด ปากทางถนนอนามัยงามเจริญ วัดเลา ห้างบิ๊กซีพระราม 2 (ท่าข้าม) / ห้างเซ็นทรัลพระราม 2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน แยกหัวกระบือ การเคหะธนบุรี / ห้างโลตัสพระราม 2 ปากทางถนนบางกระดี่ สิ้นสุดที่ตรงข้ามซอยพระรามที่ 2 ซอย 94 (ปั๊มบางจากสาขาพระราม 2)
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- BTS หมอชิต / MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร
- MRT สายสีน้ำเงิน รัชดาภิเษก สุทธิสาร ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราม 9
สาย S6(555) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ทางด่วน)
จากหมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 ผ่านนครชัยแอร์ / รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีจตุจักร ผ่านแยกรัชวิภา ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านตรีเพชรอีซูซุ โรงเรียนหอวัง (ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว) ห้าแยกลาดพร้าว ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยกสุทธิสาร ศูนย์ฝึกรักษาดินแดน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สวนป่าวิภาวดี ถึงแยกดินแดง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอโศก-ดินแดง ผ่านโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สถาบันราชานุกูล โบสถ์แม่พระฟาติมา ถึงแยกพระราม 9 ตรงไปตามถนนพระราม 9 ผ่านแยกผังเมือง ป้ายสุดท้ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขึ้นทางด่วนศรีรัช ด่านพระราม 9 ต่อเนื่องไปยังมอเตอร์เวย์ สาย 7 ออกถนนสุวรรณภูมิ 2 ผ่านเขตปลอดอากร ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย สิ้นสุดที่สถานีรถโดยสาร (Bus Terminal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รถไฟฟ้าสายที่ผ่าน
- สายสีแดง จตุจักร
สำหรับค่าโดยสารคิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท 4-16 กิโลเมตร 20 บาท 16 กิโลเมตรขึ้นไป 25 บาท รถขึ้นทางด่วนบวกค่าธรรมเนียม 2 บาท สูงสุด 27 บาท รถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบวกค่าธรรมเนียม 10 บาท สูงสุด 37 บาท
ผู้ใช้บัตร Hop Card ถ้าใช้โปรโมชัน Daily Max Fare เหมาจ่าย 40 บาทต่อวัน ต้องแตะขึ้นและแตะลงทุกครั้ง จึงสามารถใช้โปรโมชันเหมาจ่ายได้ถึงเวลา 24.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-405-9789