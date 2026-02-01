เตือนภัยกาญจนบุรี โรคจิตหื่นชวนแม่บ้านอมหนอนน้อย ร้องขอความช่วยเหลือตำรวจ

สายตรวจสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบแม่บ้านปั๊มน้ำมันขอความช่วยเหลือ ชายโรคจิตชักชวนให้อมอวัยวะเพศในห้องน้ำ ตำรวจคาดคั้นจนเจ้าตัวยอมรับและขอโทษ เตือนแค่พูดออกมาผิดกฎหมายได้
วันนี้ (1 ก.พ.) เฟซบุ๊ก Pond Sarawut สายตรวจสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โพสต์วิดีโอคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนวันหนึ่งได้รับแจ้งจากแม่บ้านสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ขอความช่วยเหลือขณะจอดพักที่ปั๊มดังกล่าว ระบุว่ามีโรคจิตอยู่ในห้องน้ำผู้พิการ จึงรุดไปตรวจสอบ เรียกคนที่อยู่ในห้องน้ำออกมา พบชายรายหนึ่งสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีดำ กางเกงยีนส์ออกจากห้องน้ำ จึงทำการตรวจค้น เจ้าตัวกล่าวว่ามาทำธุระหนัก แต่ไม่ได้เข้าห้องน้ำชายเหมือนคนปกติ
เมื่อตำรวจสอบถามแม่บ้านให้การว่า ชายคนดังกล่าวชักชวนให้ตนช่วยสำเร็จความใคร่ด้วยปาก จึงเกิดความกลัวเลยขอความช่วยเหลือ โดยเมื่อวันก่อนยังเข้ามาที่ปั๊ม กล่าวว่า "พี่อมให้ผมได้ไหม" ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ตำรวจจึงพยายามคาดคั้นผู้ต้องสงสัย ภายหลังผู้ต้องสงสัยกล่าวขอโทษ และท้าว่าถ้าเจอตนอีกให้จับได้ ตำรวจจึงกล่าวว่าไม่ต้องมาแล้ว
ภายหลังจึงได้กำชับ รปภ.ให้ช่วยดูแลความปลอดภัย แม้ชายคนดังกล่าวอาจจะไม่ได้เข้าปั๊มน้ำมันนี้อีก พร้อมแนะนำแม่บ้านว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งความต่อตำรวจว่ามีบุคคลต้องสงสัย มีพฤติกรรมอย่างไร ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน คราวหน้าหากทำพฤติกรรมดังกล่าวอีก ถ้ามีโทรศัพท์สามารถบันทึกเสียงหรืออัดวิดีโอคลิปดำเนินคดีได้เลย
แม่บ้านกล่าวว่า "วันนั้นตกใจ เขาถามว่าไปกับผมไหม เดี๋ยวผมให้ครั้งละพัน พี่ลองจับของผมดูไหม เนี่ยกำลังขึ้นเลย เหมือนอัปยามา" ตำรวจเห็นว่าชายคนดังกล่าวอาจมีอาการทางจิตเล็กน้อย หรืออาการอารมณ์ทางเพศสูงกว่าคนทั่วไป
เฟซบุ๊ก Pond Sarawut ระบุอีกด้วยว่า สาระสำคัญของกฎหมายใหม่ เริ่มใช้ 30 ธ.ค. 2568 เพิ่มความผิดฐานคุกคามทางเพศ (มาตรา 284/1) การกระทำทางเพศต่อผู้อื่นที่ทำให้เดือดร้อนรำคาญ อับอาย หรือไม่ปลอดภัย (ทางกาย, วาจา, สายตา, ท่าทาง, การสะกดรอยตาม) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โทษหนักขึ้นในที่สาธารณะ (มาตรา 284/1 วรรค 3) หากการคุกคามทำในที่สาธารณสถาน ต่อหน้าธารกำนัล หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์/โซเชียลมีเดีย เพิ่มโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท