เปิดใจ "ป้าญา" ฮีโร่ผู้ทวงสิทธิ์! เผยหมดเปลือกนาทีสายการบินเกือบทิ้ง 23 ผู้โดยสารไว้บนรถบัส (ชมคลิป)

ความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิด! เมื่อระบบนับคนล้มเหลว แต่เกือบกลายเป็นความซวยของผู้โดยสาร 23 ชีวิต ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ สัมภาษณ์เจาะลึก 'ป้าญา' ถึงเหตุการณ์จริงบนเที่ยวบิน FD 3116 ดอนเมือง-หาดใหญ่ บทเรียนราคาแพงที่สายการบินต้องตอบคำถามให้ชัด
วันนี้ (1 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Panich Voottipruex” หรือ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ได้สัมภาษณ์เปิดใจ ป้าญา หรือ นางอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และเป็น "กุญแจสำคัญ" ที่ช่วยให้ผู้โดยสารทั้ง 23 ชีวิตได้ขึ้นเครื่อง
ป้าญาเล่าว่า ในวันเกิดเหตุ ผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งรวมถึง ศ.ดร.พานิช ได้ขึ้นรถบัสจากเกต (Bus Gate) เพื่อไปขึ้นเครื่องที่ลานจอด แต่ปรากฏว่าเมื่อรถบัสไปถึงใต้เครื่องบิน "ประตูรถบัสกลับไม่เปิด" ทำให้ผู้โดยสารทั้ง 23 คนติดอยู่ภายในรถ ไม่สามารถลงมาขึ้นเครื่องได้ ขณะที่พนักงานบนเครื่องเข้าใจว่าผู้โดยสารขึ้นเครื่องครบหมดแล้วและเตรียมนำเครื่องออก
เมื่อป้าญาซึ่งนั่งอยู่บนเครื่องสังเกตเห็นว่าพรรคพวกที่มาด้วยกันยังขึ้นเครื่องไม่ครบ และเครื่องกำลังจะเคลื่อนตัว จึงรีบแจ้งพนักงานต้อนรับ (แอร์โฮสเตส) ทันที ในตอนแรกพนักงานยืนยันว่าผู้โดยสารลงจากรถหมดแล้ว และระบุว่า "ถ้าเครื่องออกแล้วไม่มาคือทิ้งนะคะ" พร้อมสันนิษฐานว่าผู้โดยสารอาจขึ้นรถผิดคันหรือตกเครื่องเอง
แต่ป้าญาไม่ยอมแพ้และยืนยันว่าผู้โดยสารติดอยู่ในรถบัสที่จอดอยู่ข้างเครื่องนั่นเอง พร้อมตั้งคำถามว่าระบบการนับจำนวนผู้โดยสารผิดพลาดได้อย่างไร จนในที่สุดนักบินต้องตัดสินใจวนเครื่องกลับมาจอดที่จุดเดิมเพื่อรับผู้โดยสารที่เหลือ
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้เที่ยวบินล่าช้าไปกว่า 36 นาที และสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารอย่างมาก ล่าสุดทาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้เรียกสายการบินเข้าชี้แจงด่วน โดยสายการบินยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดด้านการสื่อสาร (System Breakdown) และรับปากจะปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น
โดย ป้าญา ทิ้งท้ายว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการโจมตีสายการบิน แต่เพื่อรักษามาตรฐานสิทธิผู้โดยสาร และหวังว่าเหตุการณ์ "ลืมผู้โดยสาร" เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีก
คลิกชมคลิปวีดีโอ