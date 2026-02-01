นักธุรกิจสิงคโปร์แอบแซ่บ แต่ออฟฟิศไม่เก็บเสียง คลิปครางกระเส่าทำพิษทั้งคู่

ชาวเน็ตสิงคโปร์วิจารณ์คลิป ซีอีโอบริษัทอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ กับสาวรองประธานฝ่ายกลยุทธ์กำลังนอกใจ อยู่กันสองต่อสองพร้อมเสียงครวญคราง แต่ออฟฟิศไม่เก็บเสียง ทำเอาบริษัทตรงข้ามไม่เป็นอันทำงาน สุดท้ายหลังคลิปว่อนเน็ต ลาออกจากบริษัททั้งคู่
วันนี้ (1 ก.พ.) ชาวเน็ตสิงคโปร์วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีวีดีโอคลิปบน Reddit เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ถึงเสียงดังครวญครางของผู้หญิงยาวนานหลายนาที ภายในห้องของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ลิม บราเธอร์ (Property Lim Brothers หรือ PLB) ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเช่าห้องในอาคารสำนักงานดังกล่าว โดยมีพนักงานบริษัทห้องตรงข้ามถ่ายคลิปเอาไว้ เนื่องจากห้องไม่เก็บเสียง ได้ยินเสียงดังกล่าวขณะทำงานล่วงเวลาจนไม่เป็นอันทำงาน และอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นไม่นานปรากฎภาพของนายเมลวิน ลิม วัย 45 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สวมเสื้อยืดสีเขียว กางเกงยีนส์ เดินออกจากห้องโดยถือห่อทิชชู่เปียกออกไป แล้วกลับเข้ามา ต่อมา น.ส.เกรซ ตัน วัย 29 ปี รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ เดินออกจากห้องพร้อมกับนายลิม สวมชุดเดรสสีน้ำเงิน โดยที่นายลิมได้ล็อกกุญแจประตูห้องสำนักงาน วีดีโอคลิปดังกล่าวกลายเป็นที่วิจารณ์ถึงพฤติกรรมนอกใจคนรัก เพราะนายลิมและ น.ส.ตัน มีคู่สมรสแล้วทั้งคู่ และยังถูกขุดประวัติขึ้นมาวิจารณ์อีกด้วย
ล่าสุด บริษัท PLB ได้เปลี่ยนตัวผู้บริหารคนใหม่ ขณะที่ทั้งสองได้ลาออกจากบริษัทไปเมื่อวันที่ 26 ม.ค. โดยมีผลทันที