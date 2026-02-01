“หนุ่ย แบไต๋” รีวิวเดือดแอปประกันสังคม ปิดระบบไป 11 วัน กลับมาแย่กว่าเดิม ยอดเงินบำนาญติดลบ

“หนุ่ย แบไต๋” รีวิวผลทดสอบแอปประกันสังคม SSO+ ที่กลับมาเปิดใช้งานหลังปิดปรับปรุงระบบยาว 11 วัน สร้างความผิดหวังให้ผู้ใช้งาน เมื่อพบระบบล่าช้า ข้อมูลสิทธิไม่แสดงผล และฟีเจอร์คำนวณบำนาญขึ้นตัวเลขติดลบ จนถูกมองเป็น “ตลกร้าย” ของโครงการดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
วันนี้ (1 ก.พ.) จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคมกลับมาเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน SSO+ หลังปิดระบบครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงเป็นระยะเวลานานถึง 11 วัน ส่งผลให้ผู้ประกันตนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการและการเบิกจ่ายสิทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
ล่าสุด นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ “หนุ่ย แบไต๋” พิธีกรและผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านเทคโนโลยี ได้โพสต์รีวิวการใช้งานแอป SSO+ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า ระบบมีกำหนดเปิดใช้งานเวลา 09.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่สามารถใช้งานได้จริงในเวลา 10.00 น. พร้อมตั้งคำถามเชิงเปรียบเปรยว่าเป็นการ “ตั้งนาฬิกาปลุกผิดหรือไม่”
นายพงศ์สุขระบุว่า แม้ระบบจะสามารถจดจำ PIN 6 หลักเดิมได้ แต่การโหลดข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างมาก ก่อนจะพบว่าเมื่อกดตรวจสอบ ประวัติการใช้สิทธิ กลับไม่พบข้อมูลใด ๆ แสดงผล ทั้งที่ตนเคยใช้สิทธิทันตกรรมวงเงิน 900 บาทต่อปีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการขูดหินปูนซึ่งจำเป็นต่ออาชีพพิธีกรและวิทยากร
นอกจากนี้ สิ่งที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุด คือฟีเจอร์ “ทดลองสิทธิ” สำหรับคำนวณเงินบำนาญในอนาคต ซึ่งนายพงศ์สุขระบุว่า ระบบแสดงผลว่า เมื่อมีอายุ 73 ปี 10 เดือน จะได้รับเงินบำนาญ ติดลบ 8,870.40 บาท จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็น “Easter Egg” หรือความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระบบขนาดใหญ่
เจ้าตัวยังตั้งคำถามถึงการตรวจสอบคุณภาพระบบ หลังโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 848 ล้านบาท และใช้เวลาส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผนเดิมถึง 700 วัน โดยระบุว่าเพียง 3 นาทีแรกของการใช้งาน ก็พบข้อผิดพลาดหลายจุดแล้ว
ตอนท้ายของโพสต์ นายพงศ์สุขเรียกร้องให้
1.ผู้ประกันตนเข้าไปทดลองใช้งานแอป SSO+ เพื่อทดสอบระบบที่อ้างว่าสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันกว่า 20 ล้านคน
2.บันทึกภาพหรือวิดีโอหน้าจอในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว เพื่อสะท้อนปัญหาการใช้งานจริง
3.เสนอให้มีการนำผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม มูลค่ากว่า 2.8 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก และเกิดการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างกว้างขวาง