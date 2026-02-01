CEOแพลตฟอร์มArokaGO รับรางวัล Scottish Alumni Award 2026 – Innovation Award ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม AI ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

กรุงเทพฯ – เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม ArokaGO และกรรมการบริหารสมาคมการท่องเที่ยวเชิงกรแพทย์และสุขภาพไทยได้รับรางวัล Scottish Alumni Award 2026 – Innovation Award จากสมาคมศิษย์เก่าสก็อตแลนด์แห่งประเทศไทย ในงาน Scottish Alumni Reunion 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ห้อง Grand Ballroom ท่ามกลางการรวมตัวของศิษย์เก่าสก็อตแลนด์จากหลากหลายสถาบันและหลายรุ่นกว่า 200 คน
รางวัล Scottish Alumni Award 2026 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อเชิดชูศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ที่ประสบความสำเร็จและสร้างคุณูปการต่อสังคมในมิติต่าง ๆ โดยในปีแรกมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 30 คนจากทั่วประเทศ ก่อนคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ Community Impact Award, Leadership Award และ Innovation Award ซึ่งหมวด Innovation Award เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้มข้นที่สุด และมุ่งเน้นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะ AI เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ศิษย์เก่าจาก Heriot-Watt University ประเทศสหราชอาณาจักร ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Innovation Award ประจำปี 2026 เพียงหนึ่งเดียว จากผลงานนวัตกรรม “ArokaGO: AI-Native Medical and Wellness Tourism Platform” แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย ด้วยการบูรณาการ AI, Data Analytics และระบบการจับคู่บริการ (Ai Smart Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกกับโรงพยาบาล คลินิก และผู้ให้บริการด้าน Wellness ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ArokaGO มีโรงพยาบาล คลินิก และผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำเข้าร่วมมากกว่า 200 แห่ง และมีผู้ใช้งานจากนานาประเทศมากกว่า 500,000 คนในปี 2025 อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 20 Medical Tourism Platforms worldwide สะท้อนศักยภาพของแพลตฟอร์มไทยในการแข่งขันในระดับสากล
นอกจากบทบาทในฐานะ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง ArokaGO แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผลงานทั้งด้านวิชาการ นโยบาย และนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสุขภาพเข้าด้วยกัน ภายหลังรับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร กล่าวว่ารางวัลนี้เป็นกำลังใจสำคัญ และเป็นเครื่องย้ำเตือนว่านวัตกรรมที่เริ่มต้นจากแนวคิดทางวิชาการ หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง สามารถเติบโตเป็นระบบที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศได้จริง พร้อมยืนยันว่า ArokaGO จะยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไป เพื่อให้ Healthcare, Technology และTrust กลายเป็นจุดแข็งของประเทศไทยบนเวทีโลก
การได้รับรางวัล Scottish Alumni Award 2026 – Innovation Award ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการยกย่องความสำเร็จส่วนบุคคล หากยังสะท้อนบทบาทของนักวิชาการและผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่นำองค์ความรู้จากเวทีนานาชาติมาสร้างนวัตกรรมและคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มArokaGO ได้ที่ www.arokago.com