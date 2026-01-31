เปิดเส้นทาง “เสริมบุญ อาบป่า ภูธรรรม” หลีกหนีความวุ่นวาย เที่ยวเมืองรองอุทัยธานี–สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน เติมพลังใจ ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีไทย

หากการท่องเที่ยวคือการพักผ่อนทั้งกายและใจ โครงการ MUST เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง ชวนออกเดินทางค้นหาเสน่ห์เมืองรอง กับโปรแกรม Fam Trip ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด
“เสริมบุญ อาบป่า ภูธรรรม” เส้นทาง อุทัยธานี – สุพรรณบุรี ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 28–29 มกราคม 2569 ที่รวมครบทั้งธรรมชาติ ศรัทธา วัฒนธรรม และวิถีชุมชนอย่างกลมกลืน
*วันแรก: อาบป่าในโลกดึกดำบรรพ์ เติมความสงบให้หัวใจ
การเดินทางเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานี เมืองเงียบสงบที่ซ่อนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไว้มากมาย ไฮไลต์สำคัญคือ หุบป่าตาด Hidden Gems ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ป่าดึกดำบรรพ์กลางหุบเขา” เพียงก้าวผ่านถ้ำแคบ ๆ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับผืนป่าที่เขียวชอุ่มราวกับหลุดเข้าสู่โลกอีกยุคหนึ่ง รายล้อมด้วยต้นไม้โบราณ เฟิร์น มอส และสิ่งมีชีวิตหายากอย่าง กิ้งกือมังกรสีชมพู สร้างประสบการณ์อาบป่า (Forest Bathing) ที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจอย่างแท้จริง
หลังดื่มด่ำธรรมชาติ เติมพลังด้วยอาหารท้องถิ่น ก่อนเดินทางสู่ บ้านชายเขา หรือที่หลายคนเรียกว่า “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” จุดพักผ่อนยอดนิยมที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงใหญ่ นั่งจิบกาแฟแก้วโปรด มองวิวหลักล้าน ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบ เหมาะกับการ Slow Life ปล่อยใจให้ไหลไปกับธรรมชาติ หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นความทรงจำ
ช่วงเย็นแวะชม ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่งดงามด้วยม่านน้ำไหลผ่านช่องสี่เหลี่ยมอย่างเป็นเอกลักษณ์ ก่อนเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพร้อมสำหรับวันถัดไป
*วันที่สอง: เสริมบุญ เรียนรู้วิถีชาวนา ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ
เช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยการเสริมสิริมงคลที่ วัดเขาทำเทียม พุทธมณฑลสุพรรณบุรี สักการะหลวงพ่ออู่ทอง และตื่นตากับพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่แกะสลักบนหน้าผาหินอย่างวิจิตรบรรจง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่บน สกายวอล์คริมหน้าผา มองเห็นทัศนียภาพรอบวัดและภูเขาในมุมกว้างแบบพาโนรามา ชวนให้รู้สึกทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจ
จากนั้นออกเดินทางสู่ นาเฮียใช้ แหล่งเรียนรู้ด้านข้าวและการเกษตรที่พาผู้มาเยือนย้อนรอยวิถีชีวิตของ “ชาวนา” กระดูกสันหลังของชาติ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไฮไลต์อยู่ที่กิจกรรม Workshop ทดลองดำนา ปลูกข้าว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัสผืนนาด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจและคุณค่าในเมล็ดข้าวทุกเม็ด
ช่วงบ่ายแวะชมความแปลกตาที่ วัดเขาดิน วัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บนยอดเขา การผสมผสานศิลปะสองวัฒนธรรมอย่างลงตัว ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินที่ไม่เหมือนใคร ก่อนปิดท้ายทริปอย่างอบอุ่นที่ ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี เดินเล่น เลือกซื้อของฝาก ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น และซึมซับเสน่ห์วันวานของชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน
การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยว แต่คือการเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เติมพลังใจ และสัมผัสคุณค่าของเมืองรองอย่างลึกซึ้ง ตามแนวคิดของ MUST เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง ที่ชวนให้ทุกคนออกไปค้นหาเสน่ห์ที่ “ต้องไป ต้องเห็น และต้องหลงรัก” ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง