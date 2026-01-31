ฝุ่น กลิ่น เสียง มาครบ! ชาวบ้านโอดอยู่ใกล้ที่รับทิ้งขยะ

กลุ่มตัวแทนหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี รวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หลังได้รับความเดือดร้อนทั้งฝุ่น ควัน และกลิ่นเหม็น จากพื้นที่เอกชนแห่งหนึ่ง ที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน รับทิ้งขยะ ทิ้งเศษหิน เศษปูน เพื่อถมที่ รวมถึงมีการเผาขยะและสายไฟฟ้า สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านภายในหมู่บ้าน ต้องทนสูดกลิ่นเหม็น ฝุ่นและควัน มานานกว่า 1 ปี
จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวพบว่า มีรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อ 6 ล้อ และรถกระบะ ได้นำขยะ เศษหิน แท่นปูน มาทิ้งในพื้นที่เอกชนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมีรถแบคโฮ คอยปรับพื้นที่หน้าดิน ทำให้เกิดเสียงดัง ฝุ่นและกลิ่นเหม็นจากขยะ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า 200 หลังคาเรือน โดยเฉพาะซอย 1,3,5,7,9,11 และ 13 รั้วติดกับพื้นที่เอกชน ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
จากการสอบถามชาวบ้าน ภายในหมู่บ้านดังกล่าว เล่าว่า ได้รับผลกระทบทั้งฝุ่น ควัน เสียงดังรบกวน และกลิ่นเหม็นมานานกว่า 1 ปี รวมถึงช่วงกลางดึก คนงานในพื้นที่เอกชนดังกล่าว ได้มีการเผาขยะ และสายไฟฟ้า เพื่อเอาทองแดงไปขาย ทำให้เกิดควันจากสารเคมีบ้าง ขยะบ้าง จนไม่สามารถเปิดหน้าต่างด้านข้างของตัวบ้านได้ เพราะมันจะเหม็น ฝุ่นควันเข้าไปในตัวบ้านรวมถึงทำให้ตัวเอง ลูก และคนในบ้าน แสบคอและเจ็บคอบ่อยมาก จนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากสูดควันพิษและฝุ่นเข้าไปเป็นจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปยังเทศบาลในพื้นที่แล้ว แต่ก็บ่ายเบี่ยงโยนให้หน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ จึงตัดสินใจรวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ด้านตัวแทนหมู่บ้านเล่าว่าตนเอง ได้รับผลกระทบหนักมากทั้งฝุ่น ควัน และเสียง โดยเฉพาะช่วงเช้า เรียกได้ว่า เป็นหมู่บ้านในหมอก แต่หมอกมาจากฝุ่นและควัน จากการทิ้งหินและปูน รวมถึงการเผาขยะ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเคลียปัญหาอย่างเร่งด่วน.