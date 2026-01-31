รีบกินก่อนหมด ! EGO Pumpkin น้ำฟักทองปั่นที่เป็นไวรัล จาก BOOCHA เตรียมบอกลา 6 ก.พ.นี้

นาทีนี้ไม่ว่าจะไถฟีดไหนก็เห็นแต่คนถือแก้ว EGO Pumpkin Smoothie สีสันสดใส ของแบรนด์ BOOCHA (ปู้ฉะ) เมนูสุดไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูบนโลกโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งได้ "โบว์ กัญญารัตน์" ยูทูบเบอร์สายกินชื่อดัง มาร่วมสร้างสรรค์ โดยผสานความต่างสุดขั้วของฟักทอง แก้วมังกร และครีมชีสเนื้อละมุนไว้ในแก้วเดียว
คุณกุลณรีย์ จันทร์อารี ผู้บริหารแบรนด์ BOOCHA (ปู้ฉะ) เปิดเผยว่า EGO Pumpkin Smoothie เป็นเมนูที่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ รสชาติที่หลายคนบอกว่าไม่คิดว่าจะเข้ากันแต่อร่อย ด้วยความหวานธรรมชาติของแก้วมังกร ผสมความละมุนของฟักทอง ดื่มง่าย สบายท้อง ซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่อยู่ในกระแสที่กำลังจะโบกมือลาเนื่องจากหมดสัญญา ใครยังไม่ได้ลิ้มลองหรืออยากไปซ้ำความอร่อยส่งท้าย แนะนำให้รีบพุ่งตัวไปที่หน้าร้านโดยด่วน เพราะเมนูคอลแลปสุดพิเศษนี้จะมีวางจำหน่ายถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 เท่านั้น และอาจหมดก่อนกำหนดในบางสาขา ทั้งนี้ ในอนาคต BOOCHA จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆ หรือเมนูสุดเซอร์ไพรส์มาให้ได้ลิ้มลองกันอีกทุกซีซั่นอย่างแน่นอน
BOOCHA ขยาย 11 สาขา ฉีกกฎความอร่อยเดิมๆ เพื่อคนรักสุขภาพ
BOOCHA ถือเป็นแบรนด์เครื่องดื่มน้องใหม่สัญชาติไทยที่โดดเด่นและมาแรงมากๆ เพราะแม้จะเปิดตัวไปได้เพียงปีเดียว แต่ขยายความสดชื่นไปแล้วถึง 8 สาขา และกำลังจะเพิ่มอีก 3 สาขาในเร็วๆ นี้ ด้วยแนวคิดที่อยากจะฉีกภาพจำเดิมๆ ของชานมไข่มุก ให้เป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ กินได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิด จึงคิดค้น "โบบาธัญพืช" สูตรลับเฉพาะขึ้นมาหลายรสชาติ ให้สัมผัสหนึบหนับ เคี้ยวสนุก แตกต่างจากไข่มุกทั่วไป แถมยังอุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์ในทุกคำ
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยเลือกใช้ ผลไม้สดแท้ 100% ส่งตรงจากสวน นำมาปั่นแบบแก้วต่อแก้ว เพื่อคงความสดใหม่และรสหอมหวานตามธรรมชาติ เสริมความนุ่มละมุนด้วยครีมมะพร้าวและนมสดสูตรพิเศษ ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมลงตัว นัวจนหยดสุดท้าย
พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่ดีต่อสุขภาพในแบบฉบับของ BOOCHA ให้ทุกคนได้ลองแล้ววันนี้ทุกสาขา ได้แก่ สาขาบรรทัดทอง, สาขา All Seasons Place, สาขา A One Ari, สาขาทาวน์อินทาวน์, สาขาตลาดรวมทรัพย์อโศก, สาขาสถานีทองหล่อ, สาขาสถานีอ่อนนุช, สาขาวังหลัง และเตรียมเปิด สาขาวานิส สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ สาขาพระราม 9 ในเร็วๆ นี้ รวมถึงสั่งได้ในช่องทางเดลิเวอรี่ทุกช่องทาง