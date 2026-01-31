"รัชดา" ท้าพรรคประชาชนตอบให้เคลียร์! "เกี่ยวหรือไม่เกี่ยว" ปมนโยบายแรงงานต่างด้าวนั่งบอร์ดประกันสังคม

รัชดา ธนาดิเรก สวนหมัดไอซ์ รักชนก และพรรคประชาชน หลังออกมาปฏิเสธพัลวันเรื่องนโยบายหนุนแรงงานข้ามชาตินั่งบอร์ดประกันสังคม งัดนโยบายข้อ 14 "ทีมประกันสังคมก้าวหน้า" แฉหรา เขียนชัดให้สิทธิเลือกตั้งและสมัครบอร์ด จี้ถามย้อนถาม "ธนาธร" หรือยัง? หลังพบหลักฐานหนุนหาเสียงชัดเจน ลั่นหากไม่เกี่ยวจริงต้องกล้าตรวจสอบการแอบอ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้สังคมคลุมเครือ
จากกรณี ประเด็นดราม่าร้อนระอุบนโลกโซเชียล เมื่อ นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังโพสต์ปฏิเสธเรื่องนโยบายให้แรงงานข้ามชาติเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม แต่กลับถูกเพจดังขุดคลิปสัมภาษณ์ในอดีตขึ้นมาแฉว่าเคยประกาศชัดเป็นนโยบายพรรค เช่นเดียวกับ นางสาวรักชนก ศรีนอก อดีต สส. พรรคเดียวกัน ที่ออกมาช่วยยืนยันและวอนให้หยุดบิดเบือนข้อมูล
ล่าสุด วันนี้ (31 ม.ค.) นส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาโพสต์ภาพ นส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ว่า "พรรคประชาชนไม่มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคมได้ หยุดบิดเบือน" โดยเจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่าคำชี้แจงของ ส.ส.พรรคประชาชน ที่ปฏิเสธว่าพรรคประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับการหนุนแรงงานข้ามชาตินั่งบอร์ดประกันสังคมนั้น ขัดแย้งกับหลักฐานที่ปรากฏ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ประเด็นคือใครบิดเบือน?
หยุดบิดเบือนตัวเองก่อน! พรรคประชาชน ปากบอกว่าไม่สนับสนุนแรงงานข้ามชาตินั่งบอร์ดประกันสังคม แล้วถามธนาธรรึยัง
กรณีที่คุณรัชนกออกมาระบุว่า พรรคประชาชน ไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนแนวคิดให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคมนั้น เรื่องนี้ไม่ควรจบลงเพียงคำปฏิเสธสั้นๆ แล้วกล่าวหาว่าคนอื่นบิดเบือน
เพราะในความเป็นจริง
ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ได้ประกาศนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะ นโยบายข้อ 14 ที่ระบุชัดถึงการ “ปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคม”
ขณะเดียวกัน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะว่าคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดและออกมาสนับสนุนการหาเสียงของทีมประกันสังคมก้าวหน้าอย่างชัดเจน รวมถึงมีบทบาทในฐานะผู้นำเสมือนของพรรคประชาชน
ดังนั้น คำถามที่สังคมมีสิทธิจะถามคือ
• พรรคประชาชนได้รับทราบนโยบายข้อ 14 นี้หรือไม่
• เห็นด้วยหรือไม่
• หรือหากไม่เห็นด้วย เหตุใดจึงปล่อยให้มีการใช้นโยบายดังกล่าวหาเสียงจนชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
หากพรรคประชาชนยืนยันว่า “ไม่เกี่ยวข้อง” จริง ก็ยิ่งจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ว่านโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นการแอบอ้างชื่อ ผู้นำ และเครือข่ายทางการเมืองหรือไม่
การนิ่งเฉยและไม่ตรวจสอบ
ไม่เพียงทำให้เกิดความสับสนในสังคม
แต่ยังเป็นการผลักภาระคำอธิบายไปให้ประชาชนผู้ประกันตนโดยไม่เป็นธรรม
พรรคการเมืองที่อ้างความโปร่งใส
ควรกล้าอธิบายให้ชัดว่า
“เกี่ยว” หรือ “ไม่เกี่ยว”
และหากไม่เกี่ยว ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการแอบอ้างนั้นอย่างตรงไปตรงมา
โครงสร้างของบอร์ดกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงไม่ควรถูกทำให้คลุมเครือด้วยพฤติกรรมพูดอย่างทำอีกอย่างและบิดเบือน ไปวันๆ"