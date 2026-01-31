คนรุ่นใหม่รวมพลังกู้วิกฤตทะเลไทยคืนลมหายใจให้ใต้สมุทรผ่าน SeaSight Platform

สวยหล่อรักษ์โลก! ทัพ Mister & Miss Earth - Mister Supranational Thailand ร่วมเวทีเสวนากับกลุ่มนักหัวขวาน ปนป.15 สถาบันพระปกเกล้า ปลุกพลังคนรุ่นใหม่กู้วิกฤตทะเลไทยผ่าน SeaSight Platform
กลุ่มนกหัวขวาน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 15 (ปนป.15) สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้และเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิคุณ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล ผลกระทบต่อแนวปะการังและทรัพยากรชายฝั่ง จัดกิจกรรม “รัก(ษ์)ปะการัง”พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องบทบาทของชุมชนและภาคพลเมืองในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับกิจกรรมเสวนา ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ สื่อการเรียนรู้ และการแสดงหุ่นมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ตั้งแต่วัยเยาว์ รวมการเล่านิทาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
รวมถึงกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดย Mister & Miss Earth และ Mister Supranational Thailand - Possible dream ซึ่งช่วยเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับบทบาทของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย น้ำเหนือ - วารี งามขำ Miss Earth Thailand 2025 & Miss Earth Fire 2025 , ธ็อป- ณฐนน ณรธัญวิรุณ Mister supranational Thailand เลิฟ - สุรางคนา ขุนเณร Miss Earth Fire Thailand 2025 , นาตาชา - ภัสสร เดวี่ส์ Miss Earth Land Thailand 2025 , ต้นกล้า - พทิตย์ธฎา โพธาเจริญ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Mister supranational Thailand , บุ๊ค - คมสัน ศรีมงคลศิริ รองชนะเลิศอันดับสี่ Mister supranational Thailand (ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัทสุนทรธัญญาทรัพย์เข้าตราไก่แจ้) , ดล - ณดล ศรีเรือนสหนาวิน Brand Ambassador Mister Earth Thailand 2025 , แอมส์ - ธงไทย ระวังวงศ์ Brand Ambassador Mister Earth Thailand 2025
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการ เปิดตัว SeaSight Platform แค่เพิ่มเพื่อนก็ช่วยทะเลได้ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการดูแลทรัพยากรทางทะเล โดย SeaSight ถูกออกแบบให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีบทบาทในการ เฝ้าระวัง รายงาน และติดตามปัญหาทางทะเล เช่น ขยะทะเล ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง หรือประเด็นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ โดยได้รับ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง มูลนิธิรักสัตว์ป่า เพื่อให้การออกแบบแพลตฟอร์มสอดคล้องกับบริบทการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย มีความเหมาะสมในเชิงวิชาการ และสามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำงานด้านการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและแนวปะการัง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย สนุก และเหมาะกับทุกช่วงวัย โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ชุมชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่