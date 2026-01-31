เปิดแผล "ชมรมแพทย์ชนบท" หมอเอกภพจี้สอบใบส่งของ ATK หลังพบพิรุธจัดซื้อย้อนหลัง-ราคาแพงเกินจริง

“หมอเอกภพ” เปิดแผลชมรมแพทย์ชนบท ชี้พิรุธจัดซื้อ ATK ช่วงบุกกรุง ยิ่งแจงยิ่งมัดตัว! ตั้งคำถามแรงเหตุใดราคาพุ่งสูงถึง 230 บาท ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขซื้อได้เพียง 180 บาท พร้อมจับผิดพฤติกรรม “ซอยบิล” แบ่งซื้อย้อนหลัง 5 รอบเพื่อให้ไม่เกินวงเงิน 2ล้านบาท จี้ถามทำไปเพื่อให้อยู่ในอำนาจลงนามของตัวเองหรือไม่ ย้ำหลักฐานชัดอย่าแกล้งเป็นเหยื่อ
วันนี้ (31 ม.ค.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อดีตกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับข้อสังเกตความผิดปกติในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท โดยมีใจความว่า
"ช่วงตอบปัญหาทางบ้าน ในคำชี้แจงที่ยิ่งแจงยิ่งมัดตัว !!!
สรุปว่าในเวลานี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่า...
*** ชุดตรวจ ATK ที่นำมาใช้ตรวจในกรุงเทพช่วง "คนดีย์บุกกรุง" ครั้งที่ 1-2 เป็นการนำชุดตรวจยี่ห้อ Standard Q จากบริษัทมาใช้ก่อน
จากรูป ผมขอแก้ไขคำผิด ให้ .....
กลุ่มที่เข้ามาในกรุงเทพเวลานั้น ไม่ควรใช้คำว่า "หมอชนบท" เพราะไม่ได้เป็นตัวแทนของแพทย์ที่ทำงานในชนบท แต่ควรต้องใช้คำว่า
"ชมรมแพทย์ชนบทซึ่งเป็น NGOs เข้ามาบุกรุงโดยใช้ชื่อโรงพยาบาลที่กลุ่มของตนเป็นผู้อำนวยการ เข้ามากรุงเทพด้วยคำเชิญจาก สปสช. ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม" จะถูกต้องกว่า !!!
.
.
.
แต่.... สิ่งที่ต้องตอบ
คือ เอาชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ standard Q มาจากบริษัทอะไร จำนวนเท่าไหร่
ถึงแม้ว่าจะยุ่งวุ่นวายยังไง บริษัทก็ต้องมีใบส่งของ
ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปดูบัญชี ดูการตัดสต็อก และต้นขั้วใบส่งของของบริษัท
ในเมื่อ บริษัทที่ปรากฏว่าเป็นผู้ทำสัญญาซื้อขายไม่ได้นำเข้า Standard Q เอง ก็คงจะต้องตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการซื้อขายระหว่างกันของทั้งบริษัทนำเข้า และ บริษัทที่นำของมาขายให้ ร.พ. จะนะ
ทุกคนครับ.... ในเวลาเดียวกันนั้น
*** กระทรวงสาธารณสุข ซื้อ Standard Q จาก บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป ในวันที่ 14 กรกฎาคม และ 19 กรกฎาคม 2564 ได้ในราคา 180 บาท
ทำไมชุดตรวจ ATK ที่นำมาใช้ในการบุกกรุง ของกลุ่ม NGO ในคราบข้าราชการเบิกงบประมาณจากภาษีประชาชน ถึงได้มีราคาจัดซื้อ 230 บาท !!!
อย่าอ้างปริมาณการซื้อ
เพราะตามระเบียบ และแม้กระทั่งตามความรู้สึกของคนทั่วไป จะต้องมีการสอบถามราคาว่าบริษัทที่ให้ของมาใช้ก่อน ขายให้เท่าไหร่ ?
.
.
.
เมื่อทำภารกิจเสร็จในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564
ซึ่งเวลานั้นคณะทำงาน พึงจะทราบอยู่แล้วว่ามีการใช้ ATK ไปกี่ชุด เพราะมีรายงานการตรวจทุกวัน
เมื่อกลับไปที่โรงพยาบาล ทำการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ซึ่งในเวลานั้นทำได้
เพราะ ว.115 ให้เอาของมาใช้ก่อน แล้วทำเอกสารย้อนหลัง จัดซื้อแบบพิเศษได้
แต่.......
**** จะซอยบิลทำไม ?!!!!!
จะแบ่่งทำเอกสารจัดซื้อเป็น 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท กับบริษัทเดิมทำไม
ในเมื่อ ของก็ใช้ไปแล้ว จำนวนรวมทั้งหมดก็รู้แล้ว ระเบียบก็เปิดช่องแล้ว
แล้วไปซอยบิลให้อยู่ในอำนาจตัวเองลงนามทำไม ????
จะอ้างความเร่งด่วนก็ไม่ได้ เพราะของได้ใช้ไปแล้ว !!!!
.
.
.
ตรงนี้นี่เองที่เป็นประเด็นความผิด
นี่ยังไม่ได้สอบสวนเพิ่มเติมในกรณีที่สงสัยทุจริตอีกนะ ว่ามีจริงหรือไม่ ????
.
.
.
หลักฐานความผิดที่ชัดเจนขนาดนี้ อย่าแกล้งทำตัวเป็นเหยื่อ
และพวกที่แบกทั้งหลาย ช่วยบอกหน่อยว่าพิจารณาแบบตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง ผิดจริงไหม
โต้แย้งมาครับ แถ ลง มาครับ...
ในเมื่อโกรธแค้นเรื่องที่คนอื่นทำ ก็ควรจะโกรธแค้นกับพวกตัวเองที่ทำด้วยหรือไม่ ?!!!
