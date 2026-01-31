“อัษฎางค์” ฟันธง! รัฐบาลอนุทิน 2 มาแน่ ชูสูตรเด็ดดึง “อภิสิทธิ์” นั่งประธานสภา เสริมแกร่งบารมี

"อัษฎางค์ ยมนาค" ฟันธงรัฐบาลอนุทิน 2 เกิดขึ้นแน่นอน 100% พร้อมกางสูตรลับดึง "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" นั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภา ชูโมเดล "นายกฯ นักปฏิบัติ + ประธานฯ ไม้บรรทัด" หวังใช้ภาพลักษณ์ตงฉินและความแม่นกฎระเบียบของอดีตนายกฯ ประชาธิปัตย์ เป็นเกราะคุ้มกันทางนิติบัญญัติและสร้างความชอบธรรมระดับสากล เหมือนยุค "ประยุทธ์-ชวน"
วันนี้ (31 ม.ค.) เอ็ดดี้ อัษฎางค์ หรือ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ออกมาโพสต์ข้อความคาดการณ์การเมืองไทยหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิเคราะห์ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ความน่าสนใจอยู่ที่การเลือกร่วมรัฐบาลท่ามกลางความขัดแย้งของพรรคร่วม โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ "โมเดลคู่ขนาน" ระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ชี้ ให้เห็นว่า "ตัวบุคคล" ในตำแหน่งประธานสภาสำคัญไม่แพ้ตัวนายกฯ ในการสร้างเสถียรภาพ ทั้งนี้ นายอัษฎางค์ ได้ระบุข้อความว่า
"หลังวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ ไทยจะมีรัฐบาลอนุทิน 2 แน่นอน 100%
เพียงแต่ถ้าตัวเลือกพรรคร่วมรัฐบาลคือ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ กล้าธรรม ซึ่งเป็นเหมือน “น้ำ กับ น้ำมัน” แล้วภูมิใจไทย จะตัดสินใจอย่างไร โดยส่วนตัว แอบหวังว่า ถ้ามีรัฐบาลที่มีนายกฯ ชื่ออนุทิน และมีประธานรัฐสภาชื่อ อภิสิทธิ์ รัฐบาลอนุทิน 2 จะแข็งแกร่ง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะคนชื่อ อภิสิทธิ์ เป็นคนตรงเหมือนไม้บรรทัดไม่ต่างจากประธานรัฐสภาชื่อชวนในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งภาพพจน์และประสบการณ์ในรัฐสภาของประชาธิปัตย์จะส่งเสริมรัฐบาลทั้งการทำงานและภาพพจน์ได้อย่างดี
ชวน หลีกภัย นิติศาสตร์บัณฑิต ธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นิติศาสตร์บัณฑิต ราม, การเมืองและเศรษฐศาตร์ อ๊อกฟอร์ด โมเดล "นายกฯ นักปฏิบัติ + ประธานฯ ไม้บรรทัด" เปรียบเทียบกับยุค "ประยุทธ์-ชวน" จะเห็นภาพชัดเจน ในทางการเมือง การมีประธานรัฐสภาที่มีภาพลักษณ์ "ตงฉิน" แม่นกฎระเบียบ และมีความอาวุโสสูง อย่างคุณอภิสิทธิ์ จะช่วยสร้าง "ความชอบธรรม" ให้กับรัฐสภา และช่วยลดแรงเสียดทานให้กับรัฐบาลอนุทิน 2 ได้มหาศาล
คุณอนุทิน (ฝ่ายบริหาร): มีจุดเด่นเรื่องการประนีประนอมและการบริหารจัดการ ที่รวดเร็ว เด็ดขาด คุณอภิสิทธิ์ (ฝ่ายนิติบัญญัติ): มีจุดเด่นเรื่องหลักการ ข้อกฎหมาย และวาทศิลป์ที่คมกริบ การที่คุณอภิสิทธิ์มาคุมเกมในสภาจะทำให้ฝ่ายค้านทำงานยากขึ้น และทำให้กระบวนการนิติบัญญัติมีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือ
คุณอนุทินมีความถนัดในการเจรจาและสานสัมพันธ์ ส่วนคุณอภิสิทธิ์มีภาพลักษณ์ที่เป็นสากล สูง การมีคุณอภิสิทธิ์เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งของไทยในสายตาต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของคุณอนุทินที่ต้องการพาไทยยืนเด่นในเวทีโลก
หากสูตรนี้เกิดขึ้นจริง คือ รัฐบาลอนุทิน 2 ได้อภิสิทธิ์เป็นประธานรัฐสภา รัฐบาลโมเดล "นายกฯ นักปฏิบัติ + ประธานฯ ไม้บรรทัด" “บริหารไหลลื่น (อนุทิน) + นิติบัญญัติแม่นยำ (อภิสิทธิ์)" รัฐบาลอนุทิน 2 จะเป็นรัฐบาลที่มีฐานที่แข็งแกร่งทั้งในเชิงอำนาจและในเชิงหลักการ"