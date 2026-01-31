แก่แล้วจน" พ่นพิษ! ชาวเน็ตขุดยับพ่อ "ดิว วีรวัฒน์" แฉปูมหลังมือกฎหมายทักษิณ วางแผนขายหุ้นเลี่ยงภาษีหมื่นล้าน-โต้กลับรวยเพราะฐานรากโกง?

โลกโซเชียลลุกเป็นไฟ หลัง 'ดิว วีรวัฒน์' โพสต์ฟาดคนเห็นต่าง 'แก่แล้วยังจน' ล่าสุดโดนขุดรากเหง้าแฉยับ ย้อนรอยบิดา 'ดร.สุวรรณ' กุนซือภาษีคู่ใจทักษิณ ผู้อยู่เบื้องหลังดีลชินคอร์ปหมื่นล้านที่ไม่ต้องเสียภาษีสักบาท ชาวเน็ตตั้งคำถามแรง รวยเพราะขยันหรือรวยเพราะพ่อวางรากฐานการโกง?
จากกรณี ดิว วีรวัฒน์ บุตรชายของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประชาชนที่ไม่สนับสนุนพรรคประชาชนว่า “ส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่” พร้อมถ้อยคำเพิ่มเติมที่ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นผู้เห็นต่างทางการเมือง ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Jeerachart Jongsomchai" ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ยกดราม่า "แก่แล้วยังจน" ของ ดิว-วีรวัฒน์ วลัยเสถียร นำไปสู่การขุดคุ้ยปูมหลังบิดา ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตมือกฎหมายภาษีคนสำคัญของทักษิณ ชินวัตร และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ทำให้เกิดคำถามว่า ความรวยของดิวอาจมีรากฐานมาจากมรดกที่บิดาได้รับจากการชี้ช่อง "เลี่ยงภาษีให้พวกพ้อง" พร้อมโต้กลับวาทกรรมดูถูกคนจนว่า "บางคนรวยเพราะพ่อวางรากฐานการโกง" ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
""ทักษิณได้ ดร.คนไหน พ่อคนรวยคนไหน ช่วยแนะนำโกงภาษีชาติ?"
***... "สุวรรณ วลัยเสถียร" (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2563) "พรรคไทยรักไทย"(เครือข่ายบริษัทขอองโทนาฟชั้น14)
1... มีบุตรชาย คือ... วีรวัฒน์ วลัยเสถียร...
... พ.ศ. 2512 นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
... พ.ศ. 2514 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
... พ.ศ. 2521 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน
2)... สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย และเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดแรก
... ในอดีต เป็นที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารโลกประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
... จึงมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและภาษี ระดับแนวหน้าของประเทศ
... เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้หลายบริษัทในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ
***... โดยสุวรรรณยังเป็นที่รู้จักในฐานะฝ่ายกฎหมายตอบประเด็นภาษี "ชินคอร์ป" ของทักษิณชั้น14 ในตอนนั้น
... พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2543 ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรบริษัทต่างๆประมาณ 80 บริษัท
... พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
***... พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และโฆษกของตระกูลชินวัตร และตระกูลดามาพงศ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะของบริษัทในกลุ่มชิน
***... "มหากาพย์ขายหุ้นให้เทมาเซคสิงคโปร์ เลี่ยงภาษีหลายพันล้าน"
... 3). ช่วงต้นปี 2549 ซึ่งคุณทักษิณยังเป็นรัฐบาลอยู่ มี การประกาศ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2549 เพื่อปลดล็อคให้ กิจการโทรคมนาคมสามารถให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ 49% (... เปิดทางให้ Temasek เตรียมซื้อ ) ... จากเดิม 25% โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้ บังคับวันที่ 21 ม.ค. 2549
... อีก 2 วันหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 23 ม.ค. 2549 ครอบครัวคุณทักษิณและคุณหญิงพจมาน ขายหุ้นชินคอร์ปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยประมาณ 49% ให้กลุ่มบริษัทในเครือเทมาเส็กของสิงคโปร์ มูลค่า 73,000 ล้านบาท โดยราคา ขายวันนั้นคือหุ้นละ 49.25 บาท น่าจะเป็นดีลแรกที่ได้ ใช้ประโยชน์จากกฎหมายใหม่ในเวลานั้นทันที
***... 4). การขายหุ้นครั้งนั้น "ทุกคนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้" จากกำไร เพราะมีกฎหมายยกเว้นภาษีให้สำหรับ "บุคคลธรรมดาที่ขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์" ดังนั้น ทุกคนที่ขายเป็นบุคคลธรรมดา + ขายหุ้นผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ เลยทำให้ค่าหุ้น 73,000 ล้านบาท
(***... ใครคือคนที่แนะนำให้ทักษิณทำทุกอย่างเพื่อเลี่ยงภาษี
... พ่อใครที่เป็นคนแนะนำให้ทักษิณโกงชาติโกงเมือง
... คนรวยที่ไหนที่แก่แต่โกงชาติโกงเมือง
... คนที่ช่วยทักษิณโกงชาติ ไม่ต้องจ่ายภาษีชาติ ได้เอาเงินที่ได้ค่าจ้างมาแบ่งให้ลูกชายหรือไม่
... ลูกชายของที่ปรึกษาทักษิณเรื่องการโกงภาษี ปัจจุบันนี้ก็สนับสนุนพรรคล้มเจ้าล้มศาสนาล้มทหาร
***... บางคนรวยเพราะว่าขยันขันแข็งด้วยทำงานสุจริต ... แต่บางคนรวยมาได้เพราะว่าพ่อปูพื้นฐานด้านการโกงมาให้พ่อเอาเงินที่ได้จากการช่วยคนโกงมาเป็นฐานรากในการให้ลูกชายจนรวยถึงปัจจุบัน"