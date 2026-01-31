“ดิว วีรวัฒน์” น้อมรับผิด! โพสต์กราบขออภัยปมดราม่า "แก่แล้วยังจน" แจงทำไปเพราะโต้กลับคนพาดพิงพ่อ

'ดิว วีรวัฒน์' บุตรชาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร โพสต์กราบขออภัยปมเหยียดคนเห็นต่าง 'แก่แล้วยังจน' ยอมรับใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยก แจงทำไปเพราะโต้กลับบุคคลที่พาดพิงถึงบิดาก่อน ลั่นยินดีรับคำวิจารณ์ทางการเมืองทุกกรณี แต่ประกาศจุดยืนเด็ดขาด สั่งฟ้องยับไม่มียอมความหากใครด่าทอครอบครัวด้วยเรื่องเท็จ ยันถ้าไม่มีเงินจ่ายขอให้รับโทษจำคุกแทน
จากกรณี ดิว วีรวัฒน์ บุตรชายของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประชาชนที่ไม่สนับสนุนพรรคประชาชนว่า “ส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่” พร้อมถ้อยคำเพิ่มเติมที่ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นผู้เห็นต่างทางการเมือง ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
ล่าสุด วันนี้ (31 ม.ค.) ดิว วีรวัฒน์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กน้อมรับผิด ยอมรับว่าคำพูดดังกล่าวไม่เหมาะสม เกิดจากอารมณ์ส่วนตัว และขอโทษต่อสังคม พร้อมยืนยันว่าพร้อมรับคำวิจารณ์ทางการเมืองทุกกรณี อย่างไรก็ตาม ระบุชัดว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ที่ใส่ร้ายหรือด่าทอบิดามารดาและครอบครัว โดยยืนยันไม่ยอมความในทุกกรณี ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยที่ทำให้หลายหลายคนไม่สบายใจกับคำพูดของผมเอง สืบเนื่องจากโพสต์ที่เป็นประเด็นผมแค่ต้องการจะต่อว่ากับเจ้าของ Facebook คนด้านล่างตามโพสต์ เนื่องจากเขาได้มีการมากล่าวถึงบิดาของผมก่อน โดยที่เราไม่ได้รู้จักกัน
ผมจึงมีการโพสต์คำพูดดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสมและอาจสร้างความแตกแยกผมมีสติสัมปชัญญะเต็ม 100 และมีความรู้เท่าถึงการณ์เต็ม 100 แค่นึกไม่ถึงว่าจะมีคนแชร์ไปจำนวนมาก
สุดท้ายนี้ผมต้อง กราบขอโทษทุกคนที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่หวังว่าจะได้รับการอภัยหรือได้รับโอกาส แค่อยากจะบอกว่าผมไตร่ตรองดูแล้วผมเป็นคนที่กระทำการดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสม
ขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับทุกคน
วีรวัฒน์วลัยเสถียร
ถ้าถกเถียงเรื่องการเมืองแม้จะรุนแรงผมน้อมรับเต็มที่และไม่ติดใจ
ส่วนคนที่เข้ามาด่าว่าพ่อแม่และครอบครัวโดยที่เป็นเรื่องเท็จ ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามกฏหมายเต็มที่
ฟ้องร้องไม่มียอมความ ถ้าไม่มีเงินจ่ายอนุญาตให้ผ่อน ถ้าไม่มีเงินผ่อนขอเป็นโทษจำคุกอย่างเดียวแล้วผมจะอุทธรณ์ทุกเคสหากรอลงอาญา"