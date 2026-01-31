xs
xsm
sm
md
lg

"สมภพ พอดี" ร่ายยาวจัดหนัก "ไอติม พริษฐ์" ปมด้อยค่านนทบุรี แซะแรงเรียนสูงแต่ไม่รู้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สมภพ พอดี” นิสิตเก่าจุฬาฯ โพสต์สวนหมัด ไอติม พริษฐ์ กลางโซเชียล หลังปราศรัยเปรียบเทียบกรุงเทพฯ-นนทบุรี ปมความเหลื่อมล้ำและการเลือกตั้งผู้ว่าฯ แซะแรงเรียนสูงแต่ความรู้เรื่องการปกครองไทยสุดผิวเผิน

จากกรณี ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยโพสต์สวนหมัด “ไอติม พริษฐ์” หลังปราศรัยเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกรุงกับคนนนทบุรี ชี้เป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้ชาวบ้านไขว้เขวในสาระสำคัญ ลั่นเรียนจบสูงแต่ไม่เข้าใจระบบการปกครองไทย มีหน้ามาเป็นนักการเมืองหรือ?

ล่าสุด วันนี้ (31 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “Sompob Pordi" ของนายสมภพ พอดี นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความความคิดเห็นส่วนตัวตัวหลัง “ไอติมพริษฐ์” ขึ้นปราศรัย โดยระบุว่า ”สายสังคม​

น้องรูปหล่อคนในภาพประกอบเป็นบัณฑิต​ศิลปศาสตร์​ หรือ​ Bachelor​ of Art สาขา​ PPE หรือ​ ปรัชญา​ รัฐศาสตร์​ และเศรษฐศาสตร์​ คือเรียนอย่างล่ะนิดอย่างละหน่อยแบบผิวเผิน​ จากมหาวิทยาลัย​อ็อกฟอร์ด​ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า​เป็นดีกรีสุดยอดสำหรับผู้นำประเทศ​

แต่ถึงกระนั้น​ น้องไม่มีความรู้ในเรื่องที่น้องพูดวันก่อนเลย

คือน้องพยายามบอกคนฟังว่า​ กรุงเทพฯดีเลิศ​ประเสริฐ​ศรี​ เพราะมีผู้ว่าจากการเลือกตั้ง​ ในขณะที่นนทบุรี​ที่อยู่​ติดกันถูกสาปเพราะไม่มีผู้ว่าจากการเลือกตั้ง​

แต่น้องไม่รู้​ว่า​ กรุงเทพฯมีแค่ผู้ว่าสก.และสข. จากหีบ ส่วนผู้อำนวยการเขตทั้ง​50​เขตเป็นข้าราชการที่ไม่ต้องมาจากหีบ​ แต่มาจากความรู้​ ความสามารถ​ และผลงาน

ในขณะที่เกือบทุกองคาพยพของการบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีที่น้อนเหยียด​ มาจากหีบ​ ตั้งแต่​
อบจ.​ 1 แห่ง,
เทศบาลนคร 2 แห่งคือ นนทบุรี​ และ​ ปากเกร็ด
เทศบาลเมือง 4 แห่ง คือ​ บางกรวย, บางบัวทอง, บางศรีเมืองใหม่​ และพิมลราช
เทศบาลตำบล 11 แห่ง​
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): 28 แห่ง
แถมด้วย​ สจ. 36 คน​และสต.จำนวนมาก
ซึ่งหน่วยงานและผู้คนเหล่านี้เขาใกล้ชิด​ เขาต้องฟัง​ ต้องแก้ปัญหา​ให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี​ไม่ต่างจากกรุงเทพฯเลย

ใครประทับใจในภูมิปัญญา​ ความรู้​ ความเข้าใจต่อความจริงของโลก​ และความกล้าที่จะพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ของน้อง อยากให้ลูกหลานที่รักเก่งแบบน้อง ฉลาดแบบน้อง สนับสนุนส่งเสริมให้เรียนสายสังคมแบบน้องได้เลยครับ​ ไม่ผิดหวังแน่นอน

แต่ถ้าใครไม่อยาก​ให้ลูกต้องเป็นแบบน้อง แนะนำ​ ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียน​ STEM​ หรือสายวิชาชีพอย่างพยาบาล​ บัญชี​ พาณิชย์​นาวี​ ฯ​ หรือสายอาชีพ​อย่างสารพัดช่าง​ แทนก็ได้ครับ

หมายเหตุ​ -​ ใครอยากรู้​ว่าน้องรูปหล่อเคยทำงานทำการอะไร​ เคยมีผลงานหรือประสบความสำเร็จ​อะไรมาก่อนถึงได้เก่งจัง​ ผมไม่ทราบครับ​ ไม่ทราบจริงๆ​ สาบานให้ฟ้าผ่าหัวไอ้งั่งก็ได้”

กำลังโหลดความคิดเห็น