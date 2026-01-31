"สมภพ พอดี" ร่ายยาวจัดหนัก "ไอติม พริษฐ์" ปมด้อยค่านนทบุรี แซะแรงเรียนสูงแต่ไม่รู้จริง

“สมภพ พอดี” นิสิตเก่าจุฬาฯ โพสต์สวนหมัด ไอติม พริษฐ์ กลางโซเชียล หลังปราศรัยเปรียบเทียบกรุงเทพฯ-นนทบุรี ปมความเหลื่อมล้ำและการเลือกตั้งผู้ว่าฯ แซะแรงเรียนสูงแต่ความรู้เรื่องการปกครองไทยสุดผิวเผิน
จากกรณี ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยโพสต์สวนหมัด “ไอติม พริษฐ์” หลังปราศรัยเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกรุงกับคนนนทบุรี ชี้เป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้ชาวบ้านไขว้เขวในสาระสำคัญ ลั่นเรียนจบสูงแต่ไม่เข้าใจระบบการปกครองไทย มีหน้ามาเป็นนักการเมืองหรือ?
ล่าสุด วันนี้ (31 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “Sompob Pordi" ของนายสมภพ พอดี นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความความคิดเห็นส่วนตัวตัวหลัง “ไอติมพริษฐ์” ขึ้นปราศรัย โดยระบุว่า ”สายสังคม
น้องรูปหล่อคนในภาพประกอบเป็นบัณฑิตศิลปศาสตร์ หรือ Bachelor of Art สาขา PPE หรือ ปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ คือเรียนอย่างล่ะนิดอย่างละหน่อยแบบผิวเผิน จากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นดีกรีสุดยอดสำหรับผู้นำประเทศ
แต่ถึงกระนั้น น้องไม่มีความรู้ในเรื่องที่น้องพูดวันก่อนเลย
คือน้องพยายามบอกคนฟังว่า กรุงเทพฯดีเลิศประเสริฐศรี เพราะมีผู้ว่าจากการเลือกตั้ง ในขณะที่นนทบุรีที่อยู่ติดกันถูกสาปเพราะไม่มีผู้ว่าจากการเลือกตั้ง
แต่น้องไม่รู้ว่า กรุงเทพฯมีแค่ผู้ว่าสก.และสข. จากหีบ ส่วนผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเป็นข้าราชการที่ไม่ต้องมาจากหีบ แต่มาจากความรู้ ความสามารถ และผลงาน
ในขณะที่เกือบทุกองคาพยพของการบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีที่น้อนเหยียด มาจากหีบ ตั้งแต่
อบจ. 1 แห่ง,
เทศบาลนคร 2 แห่งคือ นนทบุรี และ ปากเกร็ด
เทศบาลเมือง 4 แห่ง คือ บางกรวย, บางบัวทอง, บางศรีเมืองใหม่ และพิมลราช
เทศบาลตำบล 11 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): 28 แห่ง
แถมด้วย สจ. 36 คนและสต.จำนวนมาก
ซึ่งหน่วยงานและผู้คนเหล่านี้เขาใกล้ชิด เขาต้องฟัง ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีไม่ต่างจากกรุงเทพฯเลย
ใครประทับใจในภูมิปัญญา ความรู้ ความเข้าใจต่อความจริงของโลก และความกล้าที่จะพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ของน้อง อยากให้ลูกหลานที่รักเก่งแบบน้อง ฉลาดแบบน้อง สนับสนุนส่งเสริมให้เรียนสายสังคมแบบน้องได้เลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
แต่ถ้าใครไม่อยากให้ลูกต้องเป็นแบบน้อง แนะนำ ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียน STEM หรือสายวิชาชีพอย่างพยาบาล บัญชี พาณิชย์นาวี ฯ หรือสายอาชีพอย่างสารพัดช่าง แทนก็ได้ครับ
หมายเหตุ - ใครอยากรู้ว่าน้องรูปหล่อเคยทำงานทำการอะไร เคยมีผลงานหรือประสบความสำเร็จอะไรมาก่อนถึงได้เก่งจัง ผมไม่ทราบครับ ไม่ทราบจริงๆ สาบานให้ฟ้าผ่าหัวไอ้งั่งก็ได้”