ทัวร์ลง! “เซีย” ปฏิเสธพรรคประชาชนไม่มีนโยบายให้ต่างด้าวเลือกบอร์ด ปกส. เจอเพจดังขุดคลิปแฉหนังคนละม้วน ยันเคยพูดชัดเป็นนโยบายหลัก

'เซีย จำปาทอง' เจอเพจดังขุดคลิปแฉหนังคนละม้วน หลังโพสต์ปฏิเสธพรรคประชาชนไม่มีนโยบายให้ต่างด้าวเลือกตั้งบอร์ด ปกส. ทั้งที่เคยให้สัมภาษณ์ชัด 'เป็นนโยบายหลัก' หวังดันสิทธิแรงงานข้ามชาติเท่าเทียมคนไทย ด้านโซเชียลแห่ตั้งคำถามถึงความสับสนในนโยบายพรรค หวั่นกระทบความมั่นคงกองทุนมหาศาล
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุบนโลกโซเชียล เมื่อ นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังโพสต์ปฏิเสธเรื่องนโยบายให้แรงงานข้ามชาติเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม แต่กลับถูกเพจดังขุดคลิปสัมภาษณ์ในอดีตขึ้นมาแฉว่าเคยประกาศชัดเป็นนโยบายพรรค
ก่อนหน้านี้ นายเซีย เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด ปกส.) เช่นเดียวกับคนไทย เพื่อให้เข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาจ่ายเงินให้ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กังวลเรื่องความมั่นคงของกองทุนมหาศาลและการรวมกลุ่มเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นายเซียกลับโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "หยุดปั่น พรรคประชาชน ไม่มีนโยบาย ให้แรงงานข้ามชาติเป็นกรรมการประกันสังคม" เช่นเดียวกับ นางสาวรักชนก ศรีนอก อดีต สส. พรรคเดียวกัน ที่ออกมาช่วยยืนยันและวอนให้หยุดบิดเบือนข้อมูล
ในวันเดียวกัน เพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ได้ออกมาตอกกลับด้วยการเปิดคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ของนายเซียในรายการมติชน ซึ่งเนื้อหาในคลิปนายเซียระบุอย่างชัดเจนว่า แรงงานข้ามชาติเสียภาษีและจ่ายเงินสมทบเหมือนคนไทย จึงควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้งบอร์ด ปกส. พร้อมตอบคำถามผู้ดำเนินรายการอย่างเต็มปากว่า "สิ่งนี้ถูกเสนอเป็นนโยบายของพรรคด้วย"
เสียงสะท้อนจากสังคม ทางเพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ได้ตั้งคำถามทิ้งท้ายถึงความเสี่ยงหากนโยบายนี้ถูกผลักดันสำเร็จ ว่าแรงงานต่างด้าวนับล้านคนอาจเลือกตัวแทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งอาจเป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การมีชาวต่างชาติเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคมของไทยในอนาคต
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสับสนในนโยบายของพรรคประชาชน และความน่าเชื่อถือของคำชี้แจงจากตัวแทนพรรคที่ดูขัดกับหลักฐานในอดีต