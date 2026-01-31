ฤดูร้อน 2569 มาไว ปลายก.พ.นี้ อุตุฯ คาดร้อนกว่าปี 68 สูงสุดทะลุ 42 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดฤดูร้อนปี 2569 จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ภาพรวมอากาศร้อนกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด มีแนวโน้มเผชิญอุณหภูมิสูงเกิน 42 องศาเซลเซียส พร้อมเตือนประชาชนรับมืออากาศร้อนจัดและผลกระทบต่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนประจำปี 2569 จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดราวกลางเดือนพฤษภาคม โดยภาพรวมสภาพอากาศมีแนวโน้มร้อนกว่าฤดูร้อนปี 2568 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ที่ประมาณ 36–37 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติซึ่งอยู่ที่ 35.4 องศาเซลเซียส ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก มีโอกาสเผชิญอุณหภูมิสูงเกิน 42 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยคาดว่าจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30–40
ช่วงต้นถึงกลางเดือนมีนาคม หลายพื้นที่จะมีอากาศร้อนในเวลากลางวัน ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้า และมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้เป็นระยะ เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน
ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วประเทศ และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ อุณหภูมิสูงสุดอาจแตะระดับ 42–43 องศาเซลเซียส ในช่วงดังกล่าวอาจเกิดพายุฤดูร้อนเป็นระยะ ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศร้อนจัด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคจากความร้อน อาทิ โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก
สำหรับช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะเข้าสู่ระยะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล ทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง มีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะ ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่
ขณะที่ภาคใต้ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่ ก่อนที่ในเดือนพฤษภาคมปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่อง โดยภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนร้อยละ 60–80 ของพื้นที่ และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
