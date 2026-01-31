กองทัพภาคที่ 2 รายงานนาทีต่อนาที หลังพบแสงเลเซอร์ปริศนาชี้เป้าฐานไทยที่กันทรลักษ์

“กองทัพภาคที่ 2” รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 ม.ม. ตกบริเวณทิศตะวันออก ฐป.ภูผาเหล็ก และพบพบแสงเลเซอร์ปริศนาชี้เป้าฐานไทย
วันนี้ (31 ม.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า “ อำเภอกันทรรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 30 ม.ค. 69
20.10 น.แฟร์สะดุด ป้องกัน ฐป.ทมอฉัตร ทำงาน เกิดการส่องสว่าง คาดว่า ทกพ.มีการเดินผ่านช่องทางเข้าหากำลังฝ่ายเรา
21.00 น. ได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 ม.ม. ไม่ทราบจุดขึ้น ตรวจการเห็นจุดตกบริเวณทิศตะวันออก ฐป.ภูผาเหล็ก หลังจากนั้นตรวจพบการส่องไฟคล้ายการค้นหาสิ่งของและปรากฏเส้นเรืองแสงเป็นเส้นตรงคล้ายเลเซอร์ชี้เป้าส่งตรงมายัง ฐป.ภูผาเหล็ก
- ฝ่ายเรายิงแจ้งเตือนตามเหตุการณ์ หลังจากนั้นเสียงปืนสงบ
ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะกะทันหันไม่มีการเตรียมการจึงคิดว่าเกิดจากการเสียวินัยของ ทกพ.”