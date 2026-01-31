“ชูวิทย์” ชี้พฤติกรรมเท้งไขว้หลังเพลงชาติ คือแผนปลูกฝังความแตกแยกทีละน้อย เตือนระวังภาวะ “สิ้นชาติ”

'ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์' โพสต์ฟาดแรง 'เท้ง พรรคส้ม' หลังพบพฤติกรรมยืนไขว้หลังไม่ร้องเพลงชาติเพียงคนเดียว ท่ามกลางแคนดิเดตนายกฯ อีก 6 พรรคที่ยืนตรงให้เกียรติชาติ ซัดแรงเข้าข่าย 'ชังชาติ' เตือนคนรุ่นใหม่ระวังพฤติกรรมแตกแยกเปรียบเสมือนมะเร็งก้อนเล็กที่อาจนำไปสู่ภาวะ 'สิ้นชาติ' ในอนาคต
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ออกมาโพสต์ภาพ หัวหน้าพรรคประชาชนบนเวทีดีเบต ยืนเอามือไขว้หลังไม่ร้องเพลงชาติ พร้อมระบุข้อความว่า
"“สิ้นชาติ“ หรือ ”ชังชาติ”
.
เมื่อวานบนเวทีดีเบต พิธีกรขอให้ผู้ชมรวมถึงแคนดิเดตนายกฯ บนเวทีทั้ง 7 คน ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ
.
ปรากฏว่า แคนดิเดตทั้งหมดยืนตรง และร้องเพลงชาติพร้อมกัน
.
ยกเว้น เท้ง แห่งพรรคส้มคนเดียว ที่ยืนเอามือไขว้หลังและไม่ร้องเพลงชาติ
.
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยหัวใจรักชาติจำนวนมาก
.
การให้เกียรติประเทศชาติ ไม่เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง
.
เพราะชาติอยู่เหนือความขัดแย้งทางความคิด แม้ความเห็นทางการเมืองต่างกัน แต่สิ่งที่ยังดำรงอยู่คือชาติ
.
ให้ไปดูชาติที่ผ่านสงคราม ไม่ว่าอเมริกาที่พรรคส้มยกย่อง
.
การเอามือขวาแตะที่หัวใจข้างซ้าย คือการแสดงถึง “ความรักชาติ” อันเป็นสิ่งที่เคารพ
.
พรรคส้มมักใช้วิธีนำความแตกแยกมาเริ่มปลูกฝังทีละเล็กทีละน้อย
.
เริ่มตั้งแต่การปลุกระดมแก้ ม.112
.
การด้อยค่าทหารว่า “รบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะ”
.
หรือแม้แต่การยืนนิ่ง เอามือไขว้หลัง ตอนเพลงชาติกำลังบรรเลงอยู่ ในขณะที่คนอื่นยืนตรง ร้องเพลงชาติเพื่อแสดงความเคารพ
.
ทำเพื่อให้เห็นว่าแตกต่างจากพรรคการเมืองเก่า โดยใช้วิธีการของคนรุ่นใหม่การเมืองใหม่
.
แต่มันไม่ใช่วาระที่เหมาะสม เพราะเรื่องการเคารพชาติสามารถแสดงออกได้ ไม่ว่ามีอุดมการณ์อย่างไร
.
มันอาจเป็นเพียงมะเร็งก้อนเล็กๆ ที่ใช้เวลาก่อตัว
.
แต่การปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มันลามต่อไปจนยากที่จะเยียวยา
.
ต้องรู้จักแบ่งแยกว่าอะไรคือความศรัทธาในชาติ ไม่ใช่คน ไม่ใช่พรรคการเมือง
.
ความพอดีของความรักชาติ ที่ไม่ใช่การ “คลั่งชาติ” หรือ “ชังชาติ” คือไม่นำมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือการสร้างความเกลียดชัง
.
คนอย่างผมผ่านร้อนผ่านหนาวมา พอที่จะมีชีวิตได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมาย
.
สำหรับคนหนุ่มสาวพวกคุณยังไม่เห็นชาติในหลายมุมมอง และหลากหลายมากพอ
.
วันหนึ่งจะทำให้รู้ว่า การมีชาติดีกว่า “สิ้นชาติ”"