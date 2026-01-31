อย.สั่งระวัง "ยาดมตราช้างไทย" สวมทะเบียนปลอม แอบอ้างเลขที่ใบอนุญาต

อย.รุดตรวจสอบยาดมสมุนไพร “ตราช้างไทย” หลังผู้บริโภคร้องเรียน พบความผิดปกติสวมเลขทะเบียน G 508/68 ซึ่งเป็นของสินค้าชนิดอื่น พร้อมเตือนเพจผู้ผลิตหยุดโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ตราช้างไทย ขนาด 2 กรัม เลข G508/68 LOT 24010101 MFG250625 EXP 250628 เนื่องจากไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Samunprai Hanuman” ระบุข้อความ เช่น “...บริษัท สมุนไพร หนุมาน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพรตรา หนุมาน....ระบุสรรพคุณ “...ยาดมตราช้างไทย บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด เป็นลม หอมสมุนไพร ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ตื่นตัว เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกง่วง เหนื่อยล้า...” จากการตรวจสอบไม่พบเลขที่ใบอนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเมื่อตรวจสอบจากระบบการอนุญาตของ อย. พบว่าเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ G 508/68 เป็นของผลิตภัณฑ์อื่นไม่ใช่ยาดมตราช้างไทย
คำแนะนำ
ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ