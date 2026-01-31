เสียงปืนดัง! ทหารไทยยิงเตือน หลังเขมรแอบเดินเข้าหาสะดุดแฟลร์ส่องสว่าง แถมยิงลูกระเบิดตามพร้อมส่องแสงเลเซอร์ใส่ฐาน

ทภ.2 เผย “แฟลร์สะดุด” ป้องกันฐานทมอฉัตรทำงาน คาดทหารกัมพูชาเดินผ่านเข้าหากำลังฝ่ายไทย แถมยิงลูกระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานภูผาเหล็ก ตามด้วยส่องไฟคล้ายเลเซอร์ ฝ่ายไทยยิงแจ้งเตือน-เสียงปืนสงบ คาดเกิดจากทหารกัมพูชาเสียวินัย
เมื่อคืนวันที่ 30 ม.ค.69 กองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ว่า เมื่อเวลา 20.10 น. แฟลร์สะดุดป้องกันฐานปฏิบัติการทมอฉัตรทำงาน เกิดการส่องสว่าง คาดว่าทหารกัมพูชามีการเดินผ่านช่องทางเข้าหากำลังฝ่ายเรา
เวลา 21.00 น.ได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ไม่ทราบจุดขึ้นตรวจการเห็นจุดตกบริเวณทิศตะวันออกของฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก
หลังจากนั้นตรวจพบการส่องไฟคล้ายการค้นหาสิ่งของ และปรากฎเส้นเรืองแสงเป็นเส้นตรงคล้ายเลเซอร์ชี้เป้าส่องตรงมายังฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก
ทำให้ฝ่ายเรายิงแจ้งเตือนตามเหตุการณ์ หลังจากนั้นเสียงปืนสงบ
ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระทันหันไม่มีการเตรียมการ จึงคาดว่าเกิดจากการเสียวินัยของทหารกัมพูชา