ถึงไทยแล้ว! ความช่วยเหลือจากจีน 10 ล้านหยวน บรรเทาผลกระทบเหตุการณ์ชายแดน

ไทยรับมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากจีน มูลค่า 10 ล้านหยวน บรรเทาผลกระทบสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ล็อตแรก ส่วนล็อต 2 มาถึงพรุ่งนี้
พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 13.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีรับมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลจีนในการส่งมอบ
โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความประสงค์มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มูลค่า 10 ล้านหยวน โดยจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ่านเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ จำนวน 2 เที่ยวบิน สำหรับการจัดส่งในรอบแรก เป็นเที่ยวบิน CK277 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 ประกอบด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์ 5 รายการ ได้แก่ ผ้าห่มจำนวน 10,000 ผืน เตียงพับ 400 หลัง มุ้งกันยุง 4,000 หลัง พัดลม 8,000 เครื่อง และเสื้อกันหนาว 15,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 8,888 กล่อง
ส่วนการจัดส่งในรอบที่สอง จะดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเที่ยวบิน CK273 ประกอบด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์ 4 รายการ ได้แก่ เตียงพับ 3,600 หลัง ที่นอน 4,000 หลัง มุ้งกันยุง 36,000 หลัง และชุดเครื่องมือช่างภายในบ้าน 4,900 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,150 กล่อง
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการบริหารจัดการสาธารณภัยในมิติต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่ประเทศไทย จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.2 แมกนิจูด จากรอยเลื่อนสะกาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการประเมินและรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน–จีน ผ่านการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินอาเซียน–จีน (ASEAN-China Centre for Emergency Management Cooperation : ACCEMC) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ท้ายที่สุด รัฐบาลไทยได้ขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้ง สำหรับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าจะนำสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวไปบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการส่งมอบสิ่งของไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบต่อไป