เขมรร้อง AOT อ้างไทยเคลื่อนย้ายกำลัง-เก็บกู้ทุ่นระเบิด ละเมิดหยุดยิง ศูนย์ข่าวสารฯ โต้ทันควัน ยันดำเนินการในพื้นที่ของไทย

กัมพูชาร้องเรียน AOT อ้างไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ติดตั้งสิ่งกีดขวาง บินโดรน เก็บกู้ทุ่นระเบิด เสริมและเคลื่อนกำลังทหาร ศูนย์ข่าวสารฯ โต้ ยันไทยดำเนินการภายในพื้นที่แนววางกำลัง เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพล ไม่ได้ละเมิดอธิปไตยใคร
วันนี้(30 ม.ค.) ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย - กัมพูชา เผยแพร่ข่าว ระบุว่า ศูนย์ฯ ได้รับทราบรายงานจากฝ่ายกัมพูชาที่แจ้งต่อคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในหลายพื้นที่ ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในช่วงวันที่ 12 - 22 มกราคม 2569
ประเทศไทยขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือเสริมกำลังใด ๆ เกินกว่าแนวการวางกำลัง (Troop Deployment Line) ตามที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน
สำหรับประเด็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ
• การใช้โดรน
• การติดตั้งสิ่งกีดขวางชั่วคราว
• การเก็บกู้หรือทำลายวัตถุระเบิด
• การปฏิบัติของกำลังพลในพื้นที่
ฝ่ายไทยขอชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพล ภายในพื้นที่แนวการวางกำลังของฝ่ายไทย มิได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของฝ่ายใด และไม่ขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ประเทศไทยเคารพบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานข้อเท็จจริงในพื้นที่ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน
ทั้งนี้ ประเทศไทยขอย้ำถึงความสำคัญของการยึดถือความเข้าใจร่วมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว และขอให้ทุกฝ่ายใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความโปร่งใส และความยับยั้งชั่งใจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งสันติภาพ และเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาอย่างยั่งยืน