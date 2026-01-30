สหรัฐฯ หนุนไทยเต็มสูบ! ผบ.ทสส.หารือประธาน กมธ.ทหารอเมริกัน ยกระดับ Cobra Gold 2026 ใส่มิติ “ปฏิบัติการอวกาศ” ครั้งแรก

ผบ.ทสส. ต้อนรับประธาน กมธ.การทหารสหรัฐฯ หารือยกระดับความร่วมมือความมั่นคง–หนุน FMF เสริมศักยภาพกองทัพไทย ยกระดับฝึก Cobra Gold 2026 บรรจุมิติการปฏิบัติการทางอวกาศเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นายไมค์ โรเจอร์ส (Mike Rogers) ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ โดยย้ำถึงความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 193 ปี
การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับตัวของกองทัพไทยสู่ความทันสมัย โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วม เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านไซเบอร์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากองทัพของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ยืนยันการสนับสนุนงบประมาณความช่วยเหลือทางทหารต่างประเทศ (Foreign Military Financing : FMF) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์และ Scam Center รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับคืนสู่ถิ่นฐานได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยจะยกระดับรูปแบบการฝึกให้มีความซับซ้อนและสมจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุมิติการปฏิบัติการทางอวกาศ (Space Operations) รวมถึงการจัดโครงสร้างกองกำลังทางอวกาศ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก สะท้อนถึงความพร้อมของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิ
ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมไม่เพียงด้านการทหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีความพร้อมรองรับรูปแบบการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต สามารถรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายในทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและภูมิภาคอย่างยั่งยืน