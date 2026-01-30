xs
สหรัฐฯ หนุนไทยเต็มสูบ! ผบ.ทสส.หารือประธาน กมธ.ทหารอเมริกัน ยกระดับ Cobra Gold 2026 ใส่มิติ “ปฏิบัติการอวกาศ” ครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผบ.ทสส. ต้อนรับประธาน กมธ.การทหารสหรัฐฯ หารือยกระดับความร่วมมือความมั่นคง–หนุน FMF เสริมศักยภาพกองทัพไทย ยกระดับฝึก Cobra Gold 2026 บรรจุมิติการปฏิบัติการทางอวกาศเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นายไมค์ โรเจอร์ส (Mike Rogers) ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ โดยย้ำถึงความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 193 ปี


การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับตัวของกองทัพไทยสู่ความทันสมัย โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วม เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านไซเบอร์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากองทัพของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ยืนยันการสนับสนุนงบประมาณความช่วยเหลือทางทหารต่างประเทศ (Foreign Military Financing : FMF) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์และ Scam Center รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับคืนสู่ถิ่นฐานได้อย่างปลอดภัย


นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยจะยกระดับรูปแบบการฝึกให้มีความซับซ้อนและสมจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุมิติการปฏิบัติการทางอวกาศ (Space Operations) รวมถึงการจัดโครงสร้างกองกำลังทางอวกาศ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก สะท้อนถึงความพร้อมของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิ


ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมไม่เพียงด้านการทหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีความพร้อมรองรับรูปแบบการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต สามารถรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายในทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและภูมิภาคอย่างยั่งยืน





