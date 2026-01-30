ยังไม่หมด! ทร.เดินหน้าเคลียร์ทุ่นระเบิดพื้นที่ชำราก–หนองรี พบเพียบ PMN-2 และอีกหลายชนิด

กองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้วัตถุระเบิดชายแดน จ.ตราด เพิ่มความปลอดภัยประชาชนอย่างต่อเนื่องภายหลังข้อตกลงหยุดยิง ล่าสุดในพื้นที่ชำรากพบอีก 5 ทุ่น เป็น Type-72 จำนวน 3 ทุ่น PMN-2 จำนวน 1 ทุ่น และทุ่นระเบิดแบบ MD 82 B จำนวน 1 ทุ่น ส่วนบ้านหนองรีพบระเบิดแสวงเครื่อง 1 ชุด กระสุน B40 จำนวน 1 นัด ชนวน M6 จำนวน 1 ชนวน
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) ได้ตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 5 ทุ่น ประกอบด้วย ทุ่นระเบิดแบบ Type-72 จำนวน 3 ทุ่น ทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 จำนวน 1 ทุ่น และทุ่นระเบิดแบบ MD 82 B จำนวน 1 ทุ่น ในพื้นที่บ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งได้ดำเนินการเก็บกู้และควบคุมพื้นที่ตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด โดยที่ผ่านมา หน่วยฯ ได้ดำเนินการตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด ครอบคลุมพื้นที่ปลอดภัยแล้วรวม 29,242 ตารางเมตร
นอกจากนี้ ในพื้นที่บ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ตรวจพบสรรพาวุธที่ถูกละทิ้ง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ระเบิดแสวงเครื่อง (IED) จำนวน 1 ชุด กระสุน B 40 จำนวน 1 นัด และชนวน M 6 จำนวน 1 ชนวน โดยหน่วยฯ ได้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
กองทัพเรือขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหน้าที่และพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือ อนุสัญญาออตตาวา พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบวัตถุต้องสงสัย ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้และแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที